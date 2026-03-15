Iker, fan de Rosalía que viatja a Lió per veure l’inici del ‘Lux Tour’: «Vaig ser una de les persones que va cantar ‘La noche de anoche’ amb ella en la seva gira anterior»
Alba Giraldo
L’inici del ‘Lux Tour’ a Lió no només reunirà fans francesos de Rosalía. Molts espanyols han decidit desplaçar-se a la ciutat per presenciar l’estrena de la nova gira de la cantant i evitar qualsevol ‘spoiler’ a les xarxes socials sobre l’espectacle. És el cas d’Iker, de 21 anys i de Galícia, que ha organitzat el seu propi recorregut per veure l’artista en diferents moments del ‘tour’. «Aniré a veure-la en la primera data a Lió i després en la tercera tant a Madrid com a Barcelona», explica. «És l’única artista per la qual aniria a tres concerts en tres ciutats diferents i pagaria tots els viatges», assegura. Iker ha hagut de fer una gran inversió per veure-la. Entre entrades i transport, el pressupost total s’acosta als 500 euros. «En entrades de concerts són uns 275 euros pels tres i en transport uns 200 euros amb sis vols, un autobús i un tren», assegura.
Un dels principals motius per viatjar a la primera data de la gira és viure l’espectacle a cegues. «Em fa il·lusió veure-ho tot per primera vegada. No m’agrada anar a un concert amb ‘spoilers’ i anant a la primera data m’estalviava haver d’esquivar vídeos a TikTok o coses que em poden explicar altres fans que van a una data anterior a la meva», explica.
Les expectatives davant el nou espectacle són altes. Iker creu que algunes pistes sobre el ‘tour’ ja es van poder veure en l’actuació de Rosalía als Brit Awards, on va muntar la seva pròpia ‘rave’, amb músics en directe i ballarins durant la interpretació de ‘Berghain’. «Tinc moltes expectatives i crec que els Brit van ser un petit avançament del que ens trobarem al ‘tour’. Sento que serà la seva millor gira i estic molt emocionat», expressa. A més, el jove fan creu que el nou ‘show’ marcarà distància amb les etapes anteriors de la cantant, com ‘El mal querer’ o ‘Motomami’. «No crec que tingui res a veure amb aquelles gires. Sento que haurà invertit més en escenografia», comparteix.
Relació amb l’artista
L’admiració que sent Iker cap a Rosalía ve de lluny: «És la meva artista preferida des de fa set anys. Vaig créixer amb la seva música i sempre l’he tinguda per sobre de la resta». «Em segueix a TikTok, sap de la meva existència», comenta emocionat. El seu primer concert va ser a l’estrena del ‘Motomami Tour’ a A Coruña, fa ja tres anys. «Sense haver acampat ni ser VIP, vaig tenir primera fila i vaig ser una de les persones que va cantar amb ella ‘La noche de anoche’, ja que en aquell ‘tour’ baixava amb el micròfon a cantar amb els fans», recorda. I la història va continuar: «Cinc mesos després, a Praga, em va llegir un cartell on recordava el moment d’haver cantat amb ella al primer concert».
Rosalía i Iker també han interactuat per xarxes socials a través de ‘m’agrada’ i ‘retuits’. El juliol de 2023, després de la ruptura entre la cantant catalana i Rauw Alejandro, Iker va fer algunes publicacions a X en què qüestionava la versió que havien ofert els protagonistes de la separació. El mateix cantant porto-riqueny va arribar a respondre-li a través de la mateixa xarxa social. «Aquell moment va ser molt fort per a mi perquè vaig estar al punt de mira en un moment en què tothom parlava del tema», rememora.
Un any després, el 2024, Iker va publicar un vídeo analitzant l’àlbum ‘Motomami’ que es va fer viral i, segons explica, va coincidir amb una pujada del disc a les plataformes de ‘streaming’. «Vaig fer un reel parlant sobre ‘Motomami’ que es va fer bastant viral i va fer que el disc pugés 20 posicions a Espanya a Spotify aquella setmana i que tornés a entrar al Top 200 d’alguns països de Llatinoamèrica». «Rosalía em va començar a seguir a Twitter a partir d’aquells fils», afirma. I tot i que l’artista ja no té compte a X, el vincle continua fins avui en altres plataformes: «Vaig començar a pujar algun TikTok sobre ella, li va donar ‘m’agrada’ a tres i em va començar a seguir fa poc».
Subscriu-te per seguir llegint
