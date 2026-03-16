Arnau París, de vendre aixetes a xef mediàtic: "Em ve molt de gust presentar ‘Joc de Cartes’, crec que sortirà bé"
El presentador de ‘Cuines Pim Pam’, que acaba de llançar el llibre de receptes homònim, encara amb il·lusió el seu nou projecte com a successor de Marc Ribas
Ferran Imedio
Quan Arnau París va atendre Cata Mayor, el canal gastronòmic d’El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, estava a poques hores de convertir-se en pare primerenc… de bessons! Un autèntic canvi de vida privat que s’afegeix a un altre de públic, el que el va fer passar de comercial d’aixetes i vàlvules a guanyador de ‘Masterchef 9’, primer; presentador de ‘Cuines Pim Pam’, després, i conductor de ‘Joc de Cartes’, la tardor que ve. «Em ve molt de gust, ho agafo amb moltes ganes. És un format diferent del que he estat fent fins ara. Pot ser divertit, ja veurem el que diuen les audiències, tot i que crec que sortirà bé. Estic molt content i il·lusionat».
Uns escenaris, el personal i el professional, que més que por o respecte, li generen il·lusió. Agafarà sis setmanes de baixa per paternitat, així que ha estat aquests últims dies avançant feina el més ràpidament possible, pim pam: gravant vídeos per a les xarxes socials i per al programa de TV3, i promocionant el llibre que acaba de presentar, ‘Cuines Pim Pam’ (Ara Llibres). «Fa anys que m’ho demanaven. Recull el millor d’aquests quatre anys programa. Són receptes molt assequibles i fàcils perquè la gent s’atreveixi a cuinar a casa», resumeix sobre aquest projecte al qual veu molt recorregut: «Estem només al principi».
Receptes que es fan en set minuts
A la tele i al llibre proposa receptes que duren set minuts. «No hi ha trampa. No es tarda més. El millor exemple és la pasta amb fricandó, que és una superrecepta que es fa amb un fricandó que t’ha sobrat del dia anterior».
La carrera de París en el món de la gastronomia ha sigut tan fulgurant com sorprenent perquè no pertanyia a aquest món fins que un amic, sabedor del molt que li agradava cuinar, el va apuntar a ‘Masterchef 9’. Fins aquell 2021, havia estudiat Administració i Direcció d’Empreses i es dedicava a vendre aixetes per totEspanya, «una feina molt digna» amb què, remarca, disfrutava molt.
«El que faig és un somni que no surt ni a Infojobs»
Però la victòria en el concurs de cuina li va canviar la vida fins al punt que va decidir deixar la seva feina i provar en el món dels fogons. «Soc bastant llançat i volia intentar-ho, per això no em va costar deixar la feina. És veritat que hi ha hagut moments de pensar a tornar enrere, però avui no hi tornaria ni boig. El que faig és divertit i m’encanta. És un somni que no surt ni a Infojobs», somriu.
El seu pas pel programa li va obrir les portes d’Atempo i Els Casals, on va exercir d’aprenent, i entre un restaurant i l’altre va fer un màster al Basque Culinary Center. I el 2022 li va sortir la col·laboració a ‘Cuines’ quan encara estava a l’establiment d’Oriol Rovira. Va començar gravant un dia a la setmana, després dos, més tard van començar les emissions diàries… «I a partir d’allà van sortir moltes coses», recorda.
El pla de servir sopars efímeres a Cornellà
Com la seva entrada com a soci a la marca d’espècies ecològiques Specials. «Una aventura més», explica, abans de repassar en què està ficat últimament aquest comunicador i divulgador gastronòmic que, bàsicament, s’ha enfocat en la comunicació, sigui a través de la televisió, les xarxes socials o els llibres. Tot i que no deixa de posar-se la jaqueta i posar-se davant els fogons: ‘show cookings’ per a empreses i institucions, ‘team building’, algun sopar privat i, a l’estiu, menús degustació a Molí la Vansa, a la masia familiar ubicada a Boada (Noguera). Ara està ultimant portar aquest format efímer a un espai a Cornellà per a una dotzena de comensals.
Tot això, és clar, després de parar (¿parar ell?) sis setmanes per debutar com a pare de bessons, un canvi que gairebé deixa en anècdota allò de ser el nou presentador ‘Joc de Cartes’.
