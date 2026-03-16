La nit sense fi de Joan Laporta: Luz de Gas, cigars i cava
El guanyador dels comicis del FC Barcelona va ser rebut amb un “We are the champions” a la popular sala de festes
Jordi Cotrina
Ningú dubtava on tindria lloc la festa de celebració de la victòria electoral de Joan Laporta. I, tal com s’esperava, així va ser. A les 3:15 hores arribava el president blaugrana electe a Luz de Gas per festejar, juntament amb el seu equip, els resultats aclaparadors obtinguts aquest diumenge a les eleccions del FC Barcelona.
Pràcticament fins a les 3 de la matinada es van allargar les entrevistes dels mitjans al mandatari i, tot seguit, va aparèixer a la discoteca barcelonina envoltat d’aplaudiments i d’un càntic apassionat de l’himne de la institució que dirigirà fins al 2031.
Aquest dilluns s’esperava la seva ja habitual presència al programa de ràdio “El Món a RAC1”, però Jordi Basté ja el va excusar d’entrada. “Òbviament li vam dir que no passava res”, va explicar el presentador per justificar la seva absència.
Ningú dubtava que el president electe celebraria el seu triomf al segon dels temples de la seva vida: la discoteca Luz de Gas. Potser els moments més feliços de la seva història al FC Barcelona els ha repartit entre el Camp Nou i aquesta mítica sala de festes. El local del carrer Muntaner ha acollit des de fa anys les celebracions més importants de Joan Laporta i del seu entorn més proper, des de títols fins a fitxatges o, com ahir, victòries electorals.
I ha estat així fins al punt que ja s’han convertit en habituals les imatges de l’advocat català amb cigars i cava a la sala de festes, que avui formen part del seu llegat personal i, segons alguns crítics, també del carisma que l’ha portat a revalidar la presidència del Barça.
‘We Are the Champions’
“Ara a celebrar-ho, que ens ho mereixem. Moltes gràcies a tots per la cobertura que heu fet”, va dir als mitjans i als companys d’equip que l’esperaven al local. El guanyador dels comicis va ser rebut amb un “We are the champions” que li va saber a glòria i, després, es van succeir en cascada abraçades, copets a l’esquena i felicitacions.
Amb la presidència revalidada, el Spotify Camp Nou reestrenat amb 62.000 espectadors aquell mateix dia, líders a la Lliga amb una golejada contra el Sevilla i vius a la Champions, Laporta tenia massa motius per lliurar-se a la felicitat.
Amb el seu ja clàssic cigar, l’advocat va celebrar eufòricament destapant una ampolla de cava i ruixant els qui l’animaven després de saber que havia guanyat amb un 68% dels vots. “El resultat és contundent i ens dona tanta força que ens fa imparables. Venen uns anys apassionants, seran els millors anys de la nostra vida”, havia dit prèviament.
I, com no havia de ser així la celebració si la tarda ja apuntava maneres? Des que es van donar a conèixer els primers sondejos de TV3, el president blaugrana ja estava emocionat i va regalar balls virals des de la seva seu al Camp Nou. La carpa era una autèntica festa: ja hi havia cava i el seu cercle més proper l’animava anticipant el que vindria més tard.
“Luz de Gas, Luz de Gas”, li corejaven, donant-li ales.
