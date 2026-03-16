Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: "No sabia que hi havia casos reals de maltractament"
L'artista de Sant Esteve Sesrovires parla sobre la seva postura envers les seves declaracions sobre l'artista
"Pensava que era un home impressionant, el típic que es deia d’ell". Amb aquestes paraules, Rosalía admet la manca de context sobre la figura de Pablo Picasso i les acusacions de maltractament que l’envolten, després de mostrar la seva admiració pel pintor en una conversa promocional amb l’escriptora argentina Mariana Enriquez. Les declaracions de la cantant de Sant Esteve Sesrovires sobre l'artista han desencadenat una onada de crítiques contra la cantant pel seu posicionament.
En una conversa patrocinada per Spotify, l’escriptora i l’artista del Baix Llobregat van abordar la figura de Picasso. Rosalía va confessar que li agrada la seva obra i que “mai m’ha molestat separar l’artista de l’obra”. En aquest sentit, va assegurar: “Per les coses que m’han explicat, potser no m’hauria caigut tan bé. O potser sí. No ho sé i no m’importa; gaudeixo de la seva obra”.
El maltractament
A les xarxes socials, aquestes declaracions han provocat una allau de crítiques, atès que sobre Picasso recauen acusacions de maltractament a exparelles i familiars. Davant la polèmica generada, Rosalía ha estat contundent: “Fa dies que tinc ganes de fer aquest vídeo, però volia trobar les paraules adequades, perquè no em sento gaire còmoda amb el que va passar quan vaig parlar del tema de Picasso”, ha començat la cantant.
L’artista ha atribuït les seves paraules al frenetisme de la promoció i a la llargada de la conversa amb l’escriptora: “La veritat és que quan passes tantes, tantes, tantes hores parlant, parlant, parlant, arriba un moment en què, potser, dius alguna cosa que no té sentit. És cert que m’he equivocat, teniu raó, absolutament”, ha lamentat.
Rosalía afirma que des de l’entrevista no se sent “en pau amb les meves paraules sobre Picasso”. Ha admès que li faltava context i ha recalcat la importància de “no parlar sobre temes quan un no té prou coneixement”. “Pensava que era un home molt impressionant, el típic del qual sempre s’ha parlat, però no tenia consciència que hi havia casos reals de maltractament”, ha asseverat. Per aquest motiu ha demanat “disculpes si hi va haver falta de sensibilitat durant la conversa amb la Mariana i per la manca d’empatia amb les dones i els testimonis”, ha recalcat.
Suport al feminisme
Un altre dels temes controvertits dels darrers mesos ha estat la relació de Rosalía amb el feminisme. En una entrevista amb Leyre Guerrero a Radio 3, la cantant va assegurar: “Em rodejo d’idees feministes. No em considero moralment prou perfecta com per situar-me dins d’un isme, però sí, m’inspiren i m’envolten idees feministes”. Aquesta afirmació tampoc va agradar a molts usuaris de les xarxes socials.
Per això, l’artista de Sant Esteve Sesrovires s’ha adreçat a qui la critíca per les seves paraules: “No tinc res més que amor, respecte i agraïment cap al feminisme”, ha avisat. “Potser de vegades soc massa cautelosa per aquest amor i respecte. Tinc por de denominar-me d’una manera concreta per no ser una representació suficientment bona del moviment”, ha admès. Ha convidat a revisar la seva manera de treballar per entendre que tant la música que crea com la que consumeix és “molt feminista”. Això, assegura, fa “obvia la meva posició feminista”, encara que per a la resta potser no ho sembli tant.
Inici del Lux Tour
La gira internacional de la cantant Rosalía amb el seu nou àlbum Lux comença aquest dilluns a Lió, a l’est de França, en un dels esdeveniments musicals més esperats dels últims mesos i del qual gairebé no han transcendit detalls.
L’artista va causar furor amb el seu últim treball, Lux, un disc amb tocs espirituals i un fort component simfònic, cantat en més d’una desena d’idiomes, i amb convidats de luxe com la cantant islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.
