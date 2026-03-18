El dia que Michael Jackson va fer un petó a una fan (o es va deixar fer un petó) en ple concert i el moment va desencadenar una gran polèmica
L’escena va passar a Buenos Aires, durant el Dangerous Tour, i va convertir una actuació ja carregada d’emoció en una de les imatges més comentades de la seva carrera
J. A. Giménez
No va fer falta cap escàndol afegit perquè aquella escena quedés marcada en la memòria de milers de fans. N’hi va haver prou amb una cançó lenta, una fan pujada a l’escenari i un gest inesperat davant de tot l’estadi. El moment en què Michael Jackson va fer un petó a una jove durant un concert a Buenos Aires continua circulant dècades després perquè va condensar en uns segons moltes de les coses que feien dels seus xous un fenomen gairebé hipnòtic: emoció, teatralitat, proximitat mesurada al mil·límetre i una capacitat única per convertir una actuació en una imatge inesborrable.
L’escena se situa a la gira argentina del Dangerous World Tour de 1993, durant la interpretació de She’s Out of My Life, una balada que Jackson utilitzava sovint per rebaixar la intensitat de l’espectacle i acostar-se al públic d’una manera molt més íntima. En les gravacions que continuen circulant del concert de Buenos Aires es veu com una fan puja a l’escenari, s’abraça a ell i acaba fent-li un petó en un instant que l’estadi va rebre entre l’eufòria i la incredulitat.
Amb el pas del temps, aquell episodi va deixar de ser només una anècdota de concert per convertir-se en una petita peça d’arxiu pop, no exempta de polèmica, ja que al principi es va dir que la noia tenia 16 anys, tot i que altres fonts, incloent-hi una carta suposadament publicada per ella a les xarxes socials, van apuntar que en tenia 21.
La jove va ser identificada en entrevistes i vídeos posteriors com Luciana López, i en aquests testimonis va explicar que havia anat al concert com una fan més, que va demanar ajuda a un guardaespatlles per intentar acostar-se a l’escenari i que després amb prou feines podia recordar amb claredat el que va passar per l’impacte del moment. En una d’aquestes entrevistes, recuperada anys després a YouTube, relata la barreja de nervis, incredulitat i fascinació amb què va viure aquella nit.
Allà hi ha una de les raons per les quals aquell petó continua cridant tant l’atenció. No va ser una gran posada en escena dissenyada com a clímax oficial del xou, sinó un d’aquests episodis que semblen sorgir del caos controlat que envoltava Jackson. Els seus concerts estaven mil·limetrats, però també convivien amb una relació molt particular amb els seus fans, marcada per la devoció, la distància i la sensació que qualsevol gest seu adquiria una dimensió extraordinària. Quan una cosa així passava davant milers de persones, l’escena es convertia a l’instant en mite.
També hi influeix el context. El 1993, Michael Jackson continuava sent una figura descomunal en el pop global, i cada parada del Dangerous Tour tenia un aire d’esdeveniment històric. Els seus concerts a l’Argentina van deixar imatges molt recordades, però poques de tan persistents com la d’aquesta cançó. Mentre altres moments de les seves gires depenien de coreografies, efectes o grans números, aquí tot quedava reduït a dues persones i a un gest que semblava trencar durant uns segons la frontera entre ídol i fan.
Per això l’escena ha sobreviscut tan bé al pas del temps. No fa falta ser especialment seguidor de Michael Jackson per entendre el que transmet aquest enregistrament. Té alguna cosa de fantasia col·lectiva, de somni adolescent fet realitat i d’instant irrepetible. I al mateix temps conserva aquest punt incòmode que acompanya molts records de l’estrellat extrem: la sensació d’estar veient com una emoció privada es converteix, de cop, en espectacle públic.
La mateixa història posterior de Luciana López va contribuir a fixar el record. Les seves declaracions, reproduïdes una vegada i una altra en vídeos d’arxiu i comunitats de fans, van ajudar a posar nom i relat a una imatge que, d’una altra manera, hauria quedat com una escena aïllada dins d’una gira gegantina. Gràcies a això, aquell petó va deixar de ser només «la fan que va pujar a l’escenari» i va passar a formar part de la memòria sentimental que envolta Michael Jackson.
Hi ha molts moments mítics en la carrera del cantant, però pocs reuneixen una combinació tan potent d’espontaneïtat, romanticisme pop i arxiu televisiu. Potser per això continua tornant una vegada i una altra: perquè no sembla només una anècdota de concert, sinó una d’aquestes escenes que resumeixen una època sencera, quan una estrella mundial podia transformar un gest de segons en una imatge destinada a durar per sempre.
