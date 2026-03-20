Amigues inseparables
Rosalía i Loli Bahia, de passeig per París durant un descans de la gira ‘Lux Tour’
La model francesa va acudir la nit anterior a l’Accor Arena amb un ram gegant de flors vermelles, i Rosalía li va dedicar sobre l’escenari La rumba del perdón, en uns gestos que aviven els rumors sobre una amistat molt especial entre totes dues
Laura Estirado
Rosalía ha trobat a París un dels primers grans focus d’atenció de la seva nova gira. La cantant catalana ha estat vista amb la model francesa Loli Bahia durant un descans del ‘Lux Tour’, en plena escala parisenca d’una tournée que va començar el 16 de març a Lió i que ha fet doble parada a l’Accor Arena, els dies 18 i aquest divendres 20 de març.
La imatge de totes dues passejant per la capital francesa arriba només unes hores després d’un dels moments més comentats del concert de dimarts. Loli Bahia va assistir al recital amb un ram gegant de flors vermelles, un gest que no va passar desapercebut entre els assistents i que ràpidament va tenir ressò a la premsa social. A l’escenari, Rosalía va respondre amb un altre senyal de proximitat: li va dedicar La rumba del perdón, un dels instants més comentats de la nit.
«Al meu Jonh, a la meva Isa, a la meva Loli», ha cridat l’artista en plena cançó del seu disc Lux. Els fans han rebut aquestes paraules amb molta eufòria. Rosalía no s’ha pronunciat obertament sobre la seva suposada parella tot i deixar-se veure amb ella amb normalitat.
Complicitat per París
La coincidència d’aquests gestos ha tornat a situar el focus sobre la relació entre les dues. Tot i que cap d’elles ha fet declaracions públiques sobre la naturalesa del seu vincle, les seves aparicions conjuntes els últims mesos i la complicitat mostrada a París aviven els rumors sobre una amistat molt especial. L’escena del concert i el posterior passeig per la ciutat han reforçat l’interès al voltant de totes dues.
Asseguren que la model francesa, una de les tops més cotitzades del moment, i deu anys més jove que la diva de Sant Esteve Sesrovires, va viatjar a Madrid per veure la seva amiga i celebrar el llançament de Lux. Posteriorment van tornar a coincidir a París, on van assistir al concert de Lady Gaga i al show de la banda mexicana Latin Mafia.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”