Toni Elías esclata contra dues companyes a Supervivientes: "Aneu a fer punyetes!"
Teresa Seco i Almudena Porras van quedar sorpreses per l'actitut de l'expilot manresà de MotoGP
Les primeres confrontacions de 'Supervivientes' han esquitxat Toni Elías. L'expilot manresà de MotoGP ha viscut la seva primera discussió amb dues companyes del concurs, l'exconcursant de 'La Isla de las Tentaciones 9' Almudena Porras i la influencer Teresa Seco.
El moment de tensió s'ha viscut quan, en plena nit, l'exmotorista ha esclatat en notar que l'envaïen l'espai a l'hora de dormir: "Us posareu sobre meu, serà que no hi ha platja!" es queixava el bagenc en un clip recollit aquest dimarts durant la gala de 'Supervivientes.Tierra de Nadie'. En el vídeo es veu com alguns concursants del 'campament' comencen a canviar les seves estores de lloc deixant poc espai entre les seves i la de l'expilot, qui es queixa de no poder moure's perquè al costat té "una pedra".
Elías, que aquesta setmana afronta una nova nominació, és conegut al concurs per tenir un perfil discret. Per això, l'esbroncada va sorprendre tant a Porras com a Seco, qui van criticar l'actitud del manresà: "Si tens algun problema ho dius, no explotes així" recriminava Seco a Elías en privat. "M'ha deixat fora de joc, la veritat" admetia Porras.
La nit va acabar amb Elías marxant del racó on s'havia instal·lat a la sorra per buscar un altre punt amb més espai...i tranquil·litat.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”