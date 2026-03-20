Toni Elías esclata contra dues companyes a Supervivientes: "Aneu a fer punyetes!"

Teresa Seco i Almudena Porras van quedar sorpreses per l'actitut de l'expilot manresà de MotoGP

Toni Elías durant la discussió amb dues companyes del concurs

Toni Elías durant la discussió amb dues companyes del concurs / Telecinco

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Les primeres confrontacions de 'Supervivientes' han esquitxat Toni Elías. L'expilot manresà de MotoGP ha viscut la seva primera discussió amb dues companyes del concurs, l'exconcursant de 'La Isla de las Tentaciones 9' Almudena Porras i la influencer Teresa Seco.

El moment de tensió s'ha viscut quan, en plena nit, l'exmotorista ha esclatat en notar que l'envaïen l'espai a l'hora de dormir: "Us posareu sobre meu, serà que no hi ha platja!" es queixava el bagenc en un clip recollit aquest dimarts durant la gala de 'Supervivientes.Tierra de Nadie'. En el vídeo es veu com alguns concursants del 'campament' comencen a canviar les seves estores de lloc deixant poc espai entre les seves i la de l'expilot, qui es queixa de no poder moure's perquè al costat té "una pedra".

Elías, que aquesta setmana afronta una nova nominació, és conegut al concurs per tenir un perfil discret. Per això, l'esbroncada va sorprendre tant a Porras com a Seco, qui van criticar l'actitud del manresà: "Si tens algun problema ho dius, no explotes així" recriminava Seco a Elías en privat. "M'ha deixat fora de joc, la veritat" admetia Porras.

La nit va acabar amb Elías marxant del racó on s'havia instal·lat a la sorra per buscar un altre punt amb més espai...i tranquil·litat.

Toni Elías esclata contra dues companyes a Supervivientes: "Aneu a fer punyetes!"

Toni Elías esclata contra dues companyes a Supervivientes: "Aneu a fer punyetes!"

