A París
Rosalía es cansa dels paparazzis: «Si us plau, pareu»
La cantant de Sant Esteve Sesrovires es va queixar de la insistència dels fotògrafs, a França, en sortir a passejar per la ciutat parisenca
Xavi Espinosa
Rosalía ha donat el tret de sortida a la seva nova gira internacional, Lux, amb dos concerts celebrats dijous i divendres passat a París. La capital francesa va ser l’escenari escollit per inaugurar aquesta etapa musical, i va generar una gran expectació entre els seus seguidors i els mitjans de comunicació.
L’inici de la gira va estar marcat per una forta presència mediàtica, amb nombrosos fotògrafs seguint cadascun dels moviments de l’artista catalana fora de l’escenari. Aquesta atenció constant va provocar moments d’incomoditat per a la cantant, que no va dubtar a mostrar el seu malestar davant la situació.
Durant la jornada de dijous, Rosalía va ser captada en companyia de la model Loli Bahía, amb qui actualment manté una relació. Les imatges no van trigar a difondre’s, i van augmentar encara més l’interès de la premsa i van contribuir a intensificar el seguiment a què està sent sotmesa.
La cantant demana discreció i tranquil·litat
La reacció de l’artista no es va fer esperar i, en diverses ocasions, se la va poder veure visiblement incòmoda davant la insistència dels fotògrafs. Tot i mantenir la calma, el seu llenguatge corporal reflectia clarament el seu desig de preservar una certa intimitat en la seva vida personal. «No em fotis», deia en un vídeo. «¿Què necessiteu? ¿Estàs bé?», li deia a un paparazzi.
L’endemà, la situació es va tornar a repetir als carrers de París. En aquesta ocasió, Rosalía va optar per adreçar-se directament als fotògrafs i els va demanar, de manera educada, que li permetessin gaudir d’un passeig amb més tranquil·litat. «Només necessito fer un passeig», recriminava.
La seva petició va ser clara i respectuosa, i va evidenciar l’equilibri que intenta mantenir entre la seva carrera pública i la seva esfera privada. La cantant, acostumada a l’exposició mediàtica, va deixar entreveure que hi ha límits que no s’haurien de sobrepassar.
Mentrestant, la gira Lux continua el seu curs, amb noves dates previstes en diferents ciutats europees. Malgrat aquests episodis, Rosalía continua centrada en la seva música i a oferir als seus seguidors un espectacle a l’altura de les expectatives.
