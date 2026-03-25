L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: "Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón"
La cantant es va enamorar del flamenc conduint pels carrers de Sant Esteve Sesroviras
Patricia López
Abans de recórrer el món presentant 'Lux' i amb una nova imatge abocada a la fe, Rosalía va passar la seva infància i adolescència en els carrers d'un poble de poc més de 8.000 habitants. A Sant Esteve Sesrovires assegura haver anat "en cotxes tunejats" i descobrir "Camarón", un dels referents espanyols del flamenc que va marcar el seu estil musical quan va arrencar la seva prolífica carrera artística.
El municipi del Baix Llobregat es troba a menys de 40 km de la capital catalana i s’hi pot accedir fàcilment amb transport públic, mitjançant la R6 dels Ferrocarrils Catalans. Malgrat la poca popularitat del poble, la veritat és que és una de les localitats més importants de Catalunya i acull fàbriques històriques que el van convertir en un dels principals focus industrials d’Espanya.
Una història arrelada al vi i al raïm
Sant Esteve Sesrovires té antecedents que es remunten a l’època romana, però no és fins a mitjan segle XIX que va passar a ser un dels principals centres industrials, després de la construcció de fins a 150 fàbriques, les quals es mantenen obertes avui dia i són un atractiu turístic.
A banda de la construcció del nucli urbà, el poble es troba als peus de la serra de Montserrat, cosa que permet gaudir d’unes vistes increïbles de la muntanya. El municipi amaga antigues cases de camp que reafirmen el seu passat i present agrícola, arrelat al vi i al raïm.
És el cas de les Caves Roger Goulart (1920), un edifici modernista on el maó es combina amb ornamentació de plafons ceràmics en verd que representen el raïm.
Ruta de les Masies
Així mateix, la masia Ca n’Estella, possiblement del segle XI, conté un celler de bótes centenàries i un pati interior enjardinat i decorat amb motius del món del vi.
La Masia Bach (1915), obra de Josep Maria Sala, és d’estil neoclàssic, produeix 18 varietats diferents de vins i pertany al Grup Codorníu, famós pels seus vins i caves d’alta qualitat.
Altres de les seves cases famoses són el mas de Can Farràs, que actualment acull les oficines de l’ajuntament, el de Can Canals Nubiola o el de Can Margarit.
Aquestes es poden descobrir a través de la Ruta de les Masies, que passa per 16 d’aquestes fantàstiques cases.
Senderisme als peus de la muntanya
La construcció més emblemàtica del poble és sens dubte la seva església parroquial del segle XIX, que s’alça sobre la resta d’edificis del nucli urbà.
Per completar la visita al poble, l’entorn natural compta amb dues rutes de senderisme pels voltants de la masia de Can Canals i Nubiola: la Ruta Verda i la del Parc Canals i Nubiola.
