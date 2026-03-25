Melissa Jiménez, de Sallent, i Fernando Alonso ja són pares
El pilot d'Aston Martin es perdrà la jornada de premsa del Gran Premi de Japó pel naixement del seu fil, segons ha avançat la BBC Sport
El pilot de Fórmula 1 Fernando Alonso i la periodista Melissa Jiménez -amb arrels a Sallent- ja són pares, segons la BBC Sport. L'escuderia del pilot ha comunicat aquest dimecres a X que Alonso arribarà tard a Japó "per motius familiars". L'equip ha dit que l'asturià no assistirà a la jornada de premsa del Gran Premi de Japó, que tindrà lloc dijous, però si que "estarà al circuit a temps per divendres".
Segons la cadena britànica, el motiu de retard és el naixement del seu primer fill amb la periodista de DAZN, que ja és mare de tres infants, que va tenir amb Marc Bartra.
La història d'Alonso i Jiménez va començar de manera gairebé accidental: es van conèixer a la feina, quan la bagenca va fitxar per DAZN per cobrir la Fórmula 1. Allà va conèixer l’asturià igual que va conèixer la resta de pilots... Però el que hi havia entre ells va ser amor a primera vista. Va ser un aficionat qui va capturar una instantània de tots passejant per Mònaco i, poc després, la revista ¡Hola! va confirmar que eren parella.
En els darrers mesos els rumors d'embaràs s'han intesificat, però ni Alonso ni Jiménez els han confirmat ni desmentit. A les seves xarxes regna la discreció, i a dia d'avui cap dels dos han compartit el naixement del seu primer fill.
