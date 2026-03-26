Korona, el joc de cartes creat per un manresà inspirat en la Corona d'Aragó
Amb una durada de 20 minuts, la proposta d'Adrià Ginger permet als jugadors construir el seu "petit impèri"
"Un joc popular que qualsevol persona, a qualsevol lloc, pugui jugar ràpidament, però que incorpori elements de jocs de taula més complexos". Així descriu el manresà Adrià Ginger Korona, el joc de cartes que ha creat inspirant-se en la Corona d'Aragó.
Actualment en fase de recerca de finançament a través de la plataforma de crowdfunding de Verkami, el joc de Ginger està pensat per ser jugat en partides ràpides de no més de 20 minuts durant les quals cal construir el teu propi regne acompanyat de diferents figures històriques com ara ballesters, cavallers o el mateix Pere IV el Cerimoniós. Busca divertir als seus jugadors amb cartes temàtiques que disposen de qualitats i combinacions diferents que permeten plantejar diferents estratègies per a obtenir la victòria, explica.
El joc ja està acabat, amb algunes versions ja impreses i a falta únicament de comercialitzar. Per a fer-ho, Ginger tenia pensat recaudar 1.100 euros abans el 28 de març, dels quals ja en porta un 91% gràcies a les 28 aportacions que ha rebut. El que més l'ha sorprès d'aquestes aportacions és que "més del 70%" han estat de gent que no conèix, és a dir gent que realment està interessada en veure aquest joc comercialitzat.
Korona no està lligat a la professió de Ginger, productor d'anuncis que viu entre Manresa i Japó. Més aviat es tracta d’un "projecte paral·lel". Després d'estudiar Comunicació Audiovisual i cursar un Màster en Cinema a Edimburg, les pràctiques el van dur a residir una temporada a Tòquio. Allà va fer amics de procedències diverses però amb una característica comuna: la passió pels jocs de taula. Influenciat per ells, també es va interessar per aquests jocs, i va tenir la idea de crear ell mateix un joc senzill, "com els que es juguen amb la família als viatges", però amb característiques de jocs més complexos.
Com a persona “molt creativa”, li agrada aprofitar les seves estones lliures per a “fer curtmetratges, webs i petits projectes". Així doncs, va idear com volia que fos Korona, inspirant-se únicament en mecàniques d'altres jocs i des d'allà va començar a donar-li forma. A través de vídeos de YouTube, creadors de contingut i canals de Reddit va poder establir els diversos paràmetres, com ara quantes cartes havia de tenir de cada tipus i les seves diferents puntuacions.
La IA, aliada per a creadors petits
En la creació de les cartes, l'Adrià va fer algunes de les parts "a mà" i d’altres amb editors d'imatge, com Photoshop, i també la intel·ligència artificial. A través d'imatges referencials de diferents monarques de la Corona d'Aragó, de cavallers, ballesters i altres, la IA va generar els personatges que ara decoren les cartes. Tot i això, la feina no va acabar aquí i van passar per diversos retocs fins a quedar com són avui.
També va fer servir la IA per acotar detalls com ara el nombre de cartes segons el seu valor. Però el que més destaca Ginger són les simulacions que va fer per veure si el joc era jugable. A través de la intel·ligència artificial va generar codis a Python per a simular prop de 50 partides per veure'n les possibilitats i assegurar-se que el joc funciona. "Sense la IA no hauria pogut completar aquest projecte", explica. El manresà comenta que comprèn la intel·ligència artificial com "una eina més", desviant-se de la connotació negativa que està rebent actualment. "Abans, quan sortia alguna cosa creada amb IA era considerat superinnovador", afegeix.
Retocar detalls i preparar les simulacions explica que va ser la part més llarga del procés. Argumenta que fer el joc en si no va ser especialment difícil de fer, ja que ja tenia una idea en ment, i només va haver de dissenyar "unes 19 cartes diferents". El que destaca com a realment complicat va ser "acabar de polir el balanç del joc" i "polir el disseny de la carta".
Com s'hi juga?
Korona es pot jugar de dos a quatre persones amb una durada aproximada de 20 minuts i una premissa clara: "crear el teu petit imperi". Les diferents cartes i combinacions de les quals disposa el joc permeten fer-ho de maneres diferents. Es pot jugar de manera més agressiva, centrant-te a enfonsar el contrincant o més defensiva prioritzant la construcció d'un regne sòlid. És per això que el joc té "dos tipus de victòries", la primera centrada en l'obtenció de punts (qui en tingui més en acabar-se les cartes, guanya) i la segona consistent en obtenir tres combos (celestial, militar o producció). Aquesta segona forma va néixer per a agilitzar les partides entre dos jugadors, així quan un ja disposa d'un "regne invencible" la partida s'acaba, ja que si no s'allargaria i podria avorrir a la persona que va perdent.
Les diferents cartes es divideixen en: cartes de regne i d'acció. Les de regne es poden apilar per a crear combinacions que enforteixin el teu regne, o combinar amb les d'acció per atacar o robar al teu contrincant i per a defensar-te. Dins les cartes de regne també n'hi ha dos tipus: els personatges que es poden ajuntar en parelles o trios (segons la carta), i les base que fan puntuar més les anteriors convertint-les en "sets", que puntuen més. Cada torn consisteix a agafar dues cartes de la pila o una del mercat (que estan descobertes) i fer entre una i tres accions que poden ser: posar una carta de regne, atacar al contrincant o descartar. En acabar les accions, el jugador ha de tenir en compte que al final del torn, no pot tenir més de set cartes a la mà.
Les seves versions
El joc no només està en català, també disposa de versions en castellà i anglès, però no tenen la mateixa ambientació. Són una versió "genèrica" sense referències a la Corona d'Aragó, per tant, els sobirans no tenen nom, els ballesters passen a ser arquers i els dimonis passen a ser joglars. Alhora els dissenys dels personatges també canvien, traient les senyeres de tots els personatges. Aquesta decisió va ser feta arran d'entrar a Verkami, tret que el 80% de la comunitat és espanyola i va pensar que potser seria millor fer "una versió genèrica que també els pogués interessar". Tot i això, no descarta la possibilitat de fer una versió en castellà i anglès que també tractin de la Corona d'Aragó, de cara al futur en cas que la versió en català "funcionés bé".
