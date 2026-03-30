Insults a les xarxes
Racisme a ‘Harry Potter’: Paapa Essiedu, l’actor que interpreta Severus a la sèrie, amenaçat de mort
L’intèrpret britànic-ghanès, que donarà vida al professor de Hogwarts, s’enfronta al ‘hate’ a les xarxes
Marisa de Dios
Fa uns dies, HBO Max va llançar el primer teaser de ‘Harry Potter i la pedra filosofal’,la nova sèrie del nen magcreat per J. K. Rowling. S’hi pot veure en acció els actors que, 15 anys després del tancament de la saga cinematogràfica, prendran el testimoni de Danield Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint i companyia: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton, Alastair Stout, John Lithgow, Janet McTeer...
En el repartiment principal hi ha també Paapa Essiedu, que agafarà el relleu d’Alan Rickman al paper de Severus Snape. Tanmateix, la seva elecció com a professor de Hogwarts no ha agradat a tothom, i l’actor britànic-ghanès ha rebut una allau d’insults, fins i tot amenaces de mort, a les xarxes. Tot, pel seu color de pell.
«M’han dit: ‘Deixa-ho o et mato’», ha afirmat l’actor en una entrevista amb ‘The Times’. «La realitat és que, si miro Instagram, veig algú dient: ‘Aniré a casa teva i et mataré’.
‘Hate’ racista
«Ningú hauria d’haver d’enfrontar-se a això per fer la seva feina. Mentiria si digués que no m’afecta emocionalment», ha reconegut Essiedu al ser preguntat per com està gestionant aquests insults racistes.
No obstant això, l’actor admet que, per superar-ho, recorda com se sentia en la seva infantesa. «Imaginava estar a Hogwarts sobre una escombra, i la idea que un nen com jo pugui veure’s representat en aquest món... això em dona força per no deixar-me intimidar per algú que preferiria que morís abans que fer una feina de la qual em sento realment orgullós”.
Reforçar la seguretat
Desgraciadament, no és la primera vegada que es produeix aquest tipus d’assetjament i el cap d’HBO, Casey Bloys, ha declarat que la cadena havia pres precaucions anticipant l’odi a què s’enfrontarien els actors de ‘Harry Potter i la pedra filosofal’, així que ja havien previst reforçar la seguretat en el set de gravació de la sèrie.
«Amb qualsevol actor en una gran franquícia –i aquesta, òbviament, ho és, amb fans molt apassionats i molta gent amb opinions– pot tornar-se una mica intimidadora en certs moments», ha comentat Bloys a ‘Variety’. «Així que, en sèries com aquesta, ho anticipem i intentem oferir formació, bones pràctiques a les xarxes socials i com gestionar-ho. I, per descomptat, comptem amb un equip de seguretat seriós», ha afegit el directiu.
Precedents
No és la primera vegada que els fans de l’univers de J. K. Rowling reaccionen amb indignació davant el càsting d’un actor negre en una adaptació. Ja va passar el 2016, quan Noma Dumezweni va ser elegida per interpretar Hermione Granger en la producció teatral londinenca ‘Harry Potter i el llegat maleït’.
Situacions semblants s’han viscut també en produccions com ‘La casa del dragón’ i ‘El Senyor dels Anells: Els anells de poder’, així com en l’adaptació cinematogràfica amb actors de carn i ossos de ‘La Sirenita’.
HBO Max estrenarà ‘Harry Potter i la pedra filosofal’ al Nadal del 2026, recuperant les primeres aventures del famós nen, amb la seva arribada a l’escola de màgia i bruixeria Hogwarts. En la institució, al protagonista se li obre un món fins aleshores desconegut per a ell, carregat de diversió, amistat i màgia. Però aquesta nova aventura comporta un gran risc, ja que Harry es veu obligat a enfrontar-se a un perillós enemic del seu passat.
El nou elenc
La sèrie està protagonitzada per Dominic McLaughlin com Harry Potter, Arabella Stanton com Hermione Granger, Alastair Stout com Ron Weasley, John Lithgow com Albus Dumbledore, Janet McTeer com a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu com Severus Snape, Nick Frost com Rubeus Hagrid, Rory Wilmot com Neville Longbottom, Lox Pratt com Draco Malfoy, Leo Earley com Seamus Finnigan, Elijah Oshin com Dean Thomas, Tristan Harland com Fred Weasley, Gabriel Harland com George Weasley, Ruari Spooner com Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah com Lavender Brown, Finn Stephens com Vincent Crabbe, William Nash com Gregory Goyle, Warwick Davis com Filius Flitwick i Sirine Saba com a Pomona Sprout, entre d’altres.
