Tot un personatge
Esty Quesada (‘Soy una pringada’), d’icona ‘underground’ al col·leguisme amb Rosalía al confessionari del seu concert de ‘Lux’ a Madrid
La de Barakaldo ha fet de la incomoditat la seva marca, de la ferida el seu discurs i de la polèmica, el seu hàbitat natural
Laura Estirado
Estíbaliz Quesada (Barakaldo, 1994) mai no ha encaixat en el motlle I en lloc d’intentar-ho, juga a dinamitar-lo. Sota l’àlies de SoyUnaPringada, ha construït un dels personatges més reconeixibles de l’ecosistema digital espanyol: àcida, exagerada, teatral, vulnerable i profundament incòmoda.
Mentre la primera generació influencer venia llum natural i vides aspiracionals, ella oferia una altra cosa: ulleres, sarcasme, dramatisme i frases com «em vull morir» o «quin horror tot» pronunciades amb una barreja de tragèdia i comèdia que s’ha convertit en segell generacional.
Després de més d’una dècada d’exposició pública, Quesada ha passat de gravar vídeos a la seva habitació a asseure Rosalía en el seu pòdcast ‘Special People Club’ (a la plataforma Podimo) i protagonitzar titulars per fumar en pantalla al costat de la diva catalana. Ahir a la nit va ser la seva convidada al confessionari del seu primer concert a la gira ‘Lux’ a Madrid. Entre un punt i l’altre, una carrera tan irregular com coherent.
L’estètica com a manifest
Part del fenomen Esty no s’entén sense la seva imatge. Maquillatge marcat fins a l’excés, delineador afilat, llavis foscos, pell albina, roba ampla, vellut, xandalls impossibles, accessoris kitsch. Una barreja entre gòtica domèstica, glam decadent i adolescent punk d’extraradi.
En un univers digital dominat pel filtre, ella va triar l’ excés visible. On altres polien, ella remarcava. La seva estètica és el seu discurs.
Hi ha un toc d’Alaska en la seva teatralitat, una mica de Divine en l’exageració i alguna cosa del nou pop irreverent, tipus Samantha Hudson o La Zowi, en la seva capacitat per convertir la provocació en identitat cultural.
Del dormitori al plató
El salt al mainstream, potser a desgrat seu, ha sigut progressiu. El 2017 va presentar ‘Snacks de tele’ (Cuatro), la seva primera incursió estable a la televisió. Després van arribar aparicions a ‘Chester in love’, ‘Convénzeme’, ‘Dani & Flo’ o ‘El hormiguero’. En tots els casos, la seva presència sempre ha descol·locat el to tradicional del plató: massa crua per a l’entreteniment blanc, massa popular per al nínxol alternatiu.
Quesada també té un currículum en la ficció. Ha participat a ‘La llamada’, ha aparegut a ‘Paquita Salas’ i en la saga política ‘Vota Juan, Vamos Juan’ i ‘Venga Juan’. Va protagonitzar ‘Looser’ (Flooxer), una sèrie dissenyada al voltant del seu personatge, i va compartir pantalla amb Nuria Roca en el format de viatges ‘Road Trip’. Fins i tot es va atrevir amb ‘Celebrity bake Off’.
Escriure des de la ferida
Paral·lelament, també ha sabut traslladar el seu univers al paper. ‘Freak’ (2017), la seva personal carta de presentació literària: una barreja d’humor, cultura pop i autobiografia. ‘Las cosas que me salvaron la vida’ (2018) va mostrar un registre més íntim. I ‘Pueblo Tomate’ (2025) va confirmar que el personatge tenia recorregut més enllà del viral.
En entrevistes ha parlat obertament d’episodis traumàtics de la seva infància, integrant aquestes experiències en la seva narrativa pública sense edulcorar-les. A ‘S Moda’ ho resumia així: «Soc incancel·lable perquè sempre he anat de cara i no tinc res a perdre».
En diferents entrevistes ha relatat que va patir abusos sexuals durant la seva infància en l’entorn familiar, una vivència prolongada que va condicionar la seva autoestima, la seva relació amb el cos i la seva manera de vincular-se amb el món. Lluny de convertir-lo en un relat victimista, l’ha integrat al seu discurs com a part de l’explicació de la seva radical honestedat: la sensació d’haver tocat fons massa aviat i de no tenir ja res a amagar.
Segons les seves pròpies paraules, es va criar en una família desestructurada. El seu pare va morir quan ella era petita i vivia amb les seves dues germanes i la seva mare, que no s’ocupava de les seves filles i sovint anteposava els seus capricis materials a l’alimentació o a les cures bàsiques. També tenien problemes de deutes.
«En fi, noies...», una de les seves expressions recurrents més famoses, meitat resignació, meitat performance.
El gran èxit del capítol Rosalía
El gran moment li va arribar a ‘Special People Club’, el seu pòdcast, amb l’entrevista amb Rosalía. Sense estructura rígida ni guió evident, ha sigut més aviat una conversa amb aire de matinada.
- «Tia... és que literalment no em crec que siguis aquí».
Riures nerviosos. Silencis. Confessions petites. Esty saltant de tema un tema a l’altre, amb aquesta barreja d’admiració i exageració dramàtica:
- «És que em vull morir, això és fortíssim».
Durant l’episodi, Rosalía va parlar de les seves preferències en cine, esmentant pel·lícules que li agraden –com ‘Mommy’ i la ‘trilogia d’Oslo’– i també va confessar que no va poder acabar de veure ‘Pink Flamingos’, una obra de culte que li va resultar massa extrema.
En un altre moment de la xerrada, l’artista va compartir una experiència amb un exnòvio amb qui va tornar després d’una ruptura, però que la va ferir emocionalment amb un insult que la va deixar tan afectada que «mai més va tornar» amb ell, deixant una impressió forta en la conversa.
L’escena que va acabar eclipsant-ho tot va ser el cigarret compartit a l’estudi. Dues figures públiques fumant davant de la cambra amb naturalitat domèstica. Quesada ho verbalitzava gairebé com una broma: «Bé, en fi, noies... això és il·legal, ¿no?». La denúncia posterior per part de Nofumadores.org i la reedició del vídeo amb el cigarret pixelat no han fet sinó reforçar el caràcter icònic del moment Rosalía en l’univers Esty, sense filtre aspiracional.
Els ‘looks’ més icònics d’Esty Quesada
1. Gòtica de dormitori
Delineador extrem, llavis bordeus, dessuadora XXL. L’uniforme dels seus primers virals.
2. ‘Glam trash’ televisiu
Vellut, brillantors, brillant dramatisme. Una barreja entre estrella decadent i diva alternativa.
3. Xandall existencial
Roba esportiva àmplia, ulleres fosques, actitud passota. L’antipostureig convertit en estètica.
4. Punk confessional
Negre rigorós i maquillatge com a armadura en els seus moments més emocionals.
5. Versió literària
Més polida, però sempre fidel al dramatisme fosc. ‘Mainstream’ sense perdre raresa.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós