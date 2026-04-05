Mamarazzis
Leo, el nom escollit per Fernando Alonso i la sallentina Melissa Jiménez per al seu fill
Ja es coneix el nom del nadó, nascut a Mònaco, després de dies de màxima discreció.
Lorena Vázquez
Tot i que la discreció ha sigut sempre la norma present en la relació entre Fernando Alonso i Melissa Jiménez, el naixement del seu primer fill en comú ha suposat un torrent de titulars que els ha situat en el focus mediàtic, molt a desgrat seu.
La notícia es va conèixer el passat 25 de març, quan el pilot endarreria un dia la seva aparició al Gran Premi del Japó per ‘motius personals’, segons va informar la seva escuderia. Hores més tard, la BBC va anunciar que el pilot asturià havia sigut pare.
La parella, que ha portat tant la seva relació sentimental com l’embaràs de Melissa amb absolut hermetisme, no ha confirmat encara ni el sexe ni el nom del seu nadó, fidels a la seva política de màxima privacitat. No obstant, diversos mitjans de comunicació han apuntat que la criatura és un nen, com va avançar la nostra companya Pilar Vidal.
Sobre el seu possible nom hi ha hagut un ball d’informacions que avui, per fi, podem aclarir. Tal com ha confirmat el mateix pilot, el nadó es diu Leonard i, segons afirmen a les Mamarazzis fonts directes de l’entorn més proper de la parella, a casa li diuen Messi.
Actualment, Leo es troba al costat de la seva mare a Mònaco, lloc on també ha nascut. Precisament allà vam començar a veure junts Fernando i Melissa i és on han consolidat la seva relació. Segons aquestes mateixes fonts, tant Fernando com Melissa són «molt feliços».
Les primeres paraules del pilot confirmant el naixement del seu primer fill van arribar a través de DAZN, la plataforma on treballa Melissa com a reportera: «És un moment superfeliç i molt especial», va confessar, reconeixent també que «amb una mica d’estrès i de preocupació, que tot sortís bé». «Va sortir bé, afortunadament, tant la mare com el nadó», va confirmar, però sense oferir detalls sobre el nom del nounat.
El naixement ha coincidit amb el GP del Japó, que es disputa al circuit de Suzuka, obligant el pilot a estar lluny de la seva família en un moment clau. Tot i així, l’asturià va poder reorganitzar la seva agenda per ser present en el moment del part junt amb la seva parella.
Per Alonso és el seu primer fill i, per a Melissa, el quart, ja que és mare de tres nens, Gala, Abril i Max, nascuts del seu anterior matrimoni amb el futbolista Marc Bartra. Per a tots dos comença una nova etapa amb el petit Leo.
Leonard, el nom escollit per la parella, és d’origen germànic i el seu significat està lligat a la simbologia del lleó: un animal fort, noble i poderós. En els últims anys, el seu diminutiu Leo ha experimentat un notable augment, especialment a Espanya.
