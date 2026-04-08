La Barcelona Bridal Fashion Week eixampla l’altar: més festa, més alta costura i una ambició global
Del 22 al 26 d’abril, el saló reunirà a Montjuïc unes 420 marques de més de 30 països i 34 dissenyadors a la passarel·la, en una edició amb rècord d’internacionalitat i Stéphane Rolland com a gran reclam
Laura Estirado
La núvia ja no va sola. Al seu voltant han crescut la festa, la gala, la catifa vermella, els accessoris i tota una indústria que fa temps va deixar de limitar-se al vestit blanc. Aquest desplaçament del focus –de l’altar al negoci global de la moda cerimonial– és el que vol capitalitzar la Barcelona Bridal Fashion Week 2026, que celebrarà la seva pròxima edició del 22 al 26 d’abril a Fira de Barcelona.
La cita arriba en un moment en què la moda nupcial busca eixamplar el seu perímetre comercial. Ja no es tracta només de presentar col·leccions per a núvies, sinó d’ocupar més espai dins del luxe, la cerimònia i la moda d’ocasió. En aquest tauler, Barcelona vol reforçar el seu paper com a aparador internacional amb una edició que reunirà al voltant de 420 marques i 34 dissenyadors a la passarel·la. Més que una fira especialitzada, el saló aspira a consolidar-se com un termòmetre d’un sector que barreja imatge, indústria, exportació i obertura de mercats.
L’organització insisteix aquest any en la idea de transversalitat. Traduït: més presència de propostes de gala i cerimònia, més convivència entre alta costura i negoci, i una oferta que intenta dialogar amb un consumidor que ja no compra només un vestit de núvia, sinó un imaginari complet. El ‘bridal’ fa temps que va aprendre a vendre molt més que una peça; ven aspiració, relat i posicionament. I això explica que el saló vulgui presentar-se com una plataforma de moda en sentit ampli, no només com una cita de nínxol.
Més de 1.000 creacions
La passarel·la, prevista del 22 al 24 d’abril, reunirà més de mil creacions firmades per 34 dissenyadors, un 60% internacionals. Entre els noms anunciats figuren les espanyoles Yolancris i Isabel Sanchís, al costat de firmes com Peter Langner o Demetrios. La barreja dibuixa una cartografia reconeixible del sector: classicisme revisat, volum, certa pulsió escultòrica i una voluntat cada vegada més evident d’acostar la moda nupcial al llenguatge visual de la costura i de la gran nit. Per al saló, aquesta passarel·la no només té valor creatiu: funciona també com a aparador de tendències per a les col·leccions del 2027 i com a palanca de visibilitat per a les marques.
Elprincipal cop d’efecte arribarà amb la Barcelona Bridal Night del 22 d’abril, que compleix 10 anys i tindrà aquest 2026 Stéphane Rolland com a protagonista. El dissenyador francès debutarà a Espanya amb una col·lecció de 80 peces d’alta costura presentada com a espectacle. No és un fitxatge menor: Rolland encarna precisament aquesta idea de moda cerimonial portada al terreny de la posada en escena, la silueta arquitectònica i la imatge d’alt voltatge. La seva presència funciona com a reclam, però també com a declaració d’intencions sobre el lloc al qual vol mirar el saló en termes de prestigi i posicionament internacional.
Rolland i el seu planter
Entorn d’aquella nit s’articularà a més una operació de planter. Vint-i-tres estudiantsd’IED Barcelona,LCI Barcelona i ESDI han participat en un projecte tutelat pel dissenyador i desnvolupat amb teixits cedits per la icònica firma Gratacós. La iniciativa connecta bé amb un dels missatges més repetits per la indústria: la necessitat d’assegurar relleu creatiu en un sector que viu de la firma, de l’ofici i de la capacitat de construir identitat pròpia en un mercat cada vegada més saturat i competitiu.
Si la passarel·la posa la imatge, el negoci es jugarà sobretot entre el 24 i el 26 d’abril. El ‘trade show’ arribarà amb xifres que resumeixen bastant bé la dimensió internacional que busca exhibir la cita: el 87% de les prop de 420 marques participants seran estrangeres i procediran de més de 30 països.Els Estats Units, Itàlia, el Regne Unit, França, Ucraïna i Polònia figuren entre els mercats més representats, mentre que Àsia guanya pes com a espai estratègic per al creixement del sector. La fotografia és la d’una fira que vol reforçar el seu perfil com a hub comercial i no només com a aparador estètic.
Firmes punteres
En aquest mapa figuren noms espanyols com Marco & María o Cortana, amb grups molt assentats del negoci global com Maggie Sottero,Morilee,Allure Bridals,Justin Alexander,Elie Saab,Zuhair Murad,Viktor & Rolf i Jenny Packham. També hi haurà presència destacada de marques procedents del Japó, Malàisia, l’Índia, Vietnam o Shanghai.
Aquest perfil internacional no només defineix la imatge del saló, també explica el seu pes econòmic dins del calendari firal. La forta presència d’ensenyes estrangeres i la captació de compradors d’Europa, Àsia, els Estats Units o el Brasil situen la cita barcelonina com una plataforma d’exportació i obertura comercial per a les marques.
En paral·lel, el saló torna a embolicar-se en els codis ja habituals dels grans esdeveniments de moda: sostenibilitat, impacte social, hospitalitat prèmium i construcció d’experiència. En aquest marc s’inscriuen la venda solidària de 22 esbossos originals cedits per Rolland en benefici de la Fundació Kálida –que acompanya cada any més de 2.400 persones a l’Hospital de Sant Pau– i la col·laboració amb la Fundació Ared en la producció de marxandatge.
