Els primers passos de Rosalía a ‘Euphoria’: frases en castellà (per voluntat pròpia) i una mica de ‘pole dance’
L’estrella pop de Sant Esteve Sesrovires apareix per primera vegada i diu coses amb gràcia en el segon episodi, però brilla sobretot en el tercer amb una escena de ball en un ‘strip club’
Juan Manuel Freire
Durant l’últim ‘showcase’ anual d’HBO Max a Londres, Casey Bloys (president i CEO d’HBO i de Max Content) va preguntar al cineasta Sam Levinson pels nous rostres d’Euphoria, la sèrie per la qual és més conegut, i que en la seva esperada tercera temporada va desglossar amb un detall inesperat en aquest esdeveniment. I a una d’elles, Rosalía, li va dedicar unes paraules especialment elogioses. “La vaig conèixer fa anys, després de la primera temporada, si no recordo malament”, va explicar. “I sempre ens hem entès molt bé creativament. Quan va venir a fer la prova per a aquesta temporada, em va entusiasmar. És magnífica davant la càmera i té grans dots còmiques. De cop podia venir i dir-me: ‘Ei, què et sembla si tornem a fer aquesta escena, però en castellà? I a veure què passa’”.
Levinson es referia a l’escena del segon episodi (el que veurem aquí dilluns dia 20), amb la qual Rosalía fa la seva aparició a la sèrie, o més ben dit, es presenta com a actriu amb potencial. El primer que sentim dir, fora de pla, és un sonor “me cago en tus muertos”. Així de desvergonyit és el seu personatge, Magick, un cas curiós de ballarina de ‘strip club’ amb collarí cervical. Al seu cap del local Silver Slipper, el pacient Big Eddy (Kadeem Hardison, curiosament pare de Zendaya a ‘K. C. Undercover’), no li fa gràcia que el porti (“això mata qualsevol empalmament”), però ella vol guanyar un misteriós plet i no pensa treure-se’l. “Bueno, però és que l’he de portar, do you understand? I si m’envien un detectiu privat, què faig?”, replica Magick amb un accent lleugerament mexicà. “Amb qui estàs parlant? No parlo castellà!”, li recorda el cap.
Moment ‘pole dance’
Rosalía té més temps per brillar al tercer episodi: el seu ball sensual davant d’uns clients bocabadats (tot i el collarí, o potser gràcies a ell) és un clar ‘hit’ del capítol. La banda sonora (“Boom boom boom”, del grup rockabilly suec Fatboy) contribueix a retrobar-nos amb el ball de Salma Hayek amb una serp a From Dusk Till Dawn. Rosalía fa espasmes de glutis en plan ‘twerking’ i simula ser colpejada. Per al paper, a més, va haver d’aprendre la disciplina del ‘pole dance’, tot un esport que requereix força, flexibilitat i tècnica. L’escena es tanca amb un pla en càmera lenta en què gira sobre la barra mentre els bitllets volen al seu voltant. “F*cking money man”.
“Sam [Levinson] i jo volíem que les ballarines semblessin deesses, així que em vaig proposar que això significava gairebé etèries”, explica Doniella ‘Donni’ Davy, cap del departament de maquillatge, a les notes de producció. “No veureu gaire maquillatge d’ulls pesat, sinó més aviat ulls brillants i amb lluentor; llavis plens i brillants amb delineador i gloss”. Les escenes de les noies en acció al club tenen un punt al·lucinogen, com a la magnífica sèrie P-Valley, amb episodis dirigits per Karena Evans, autora de videoclips de Drake, precisament productor executiu de Euphoria.
Magick és un personatge del qual, almenys als primers capítols, no en sabem gaire, i del qual costa saber si tindrà rellevància més endavant. Això sí, en aquestes notes de producció, Levinson promet que la ballarina serà antagonista de Rue durant diversos episodis. És a dir, aquests primers moments són només el principi i tindrem l’oportunitat de veure Rosalía desplegant unes dots dramàtiques que ja fa temps que demostra, ja sigui en cameos per Almodóvar (recordem el seu pas, no només per cantar, a Dolor y gloria), els seus videoclips elaborats o els seus concerts nit rere nit. Ella no canta, ella interpreta.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”