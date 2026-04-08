Un oasi inspirador
El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l’Empordà i té poc més de 130 habitants
Aquest és el paradís personal del cantant, ubicat en una finca amb tot el necessari per viure còmodament
Andrea de los Santos
Sergio Dalma va reaparèixer fa pocs dies a la final de 'La Voz' d’Antena 3 com a artista convidat. Laura Pausini, Pastora Soler, Beret o Melody han estat altres cares conegudes que han participat en el 'talent show'. Cada edició sembla ser més emocionant i els 'coaches' no són els únics protagonistes en una gala d’aquest calibre. L’actuació de Sergio Dalma ha despertat de nou l’interès per la seva vida personal i per conèixer la seva situació més de prop: en aquesta ocasió coneixem de ple la seva llar a les comarques gironines.
Quatre dècades de carrera avalen un artista que ha sabut mantenir-se fidel al seu estil sense perdre importància, regalant-nos himnes generacionals com 'Galilea', 'Bailar pegados' o 'La vida'. Ara, el cantant suma un nou capítol a la seva trajectòria amb 'Ritorno a Via Dalma', el seu nou disc, que va veure la llum el passat 14 de novembre. Aquest és un projecte que arriba acompanyat d’una extensa gira el 2026 i que Dalma, de 61 anys, ha preparat des d’un lloc molt especial: el seu refugi personal al Baix Empordà.
Un refugi en un poble de poc més de 130 habitants
L’artista va trobar el 2019 l’espai perfecte per desconnectar i recarregar energies. Es tracta d’una casa situada a Púbol, el petit municipi medieval situat a l’Empordà de poc més de 130 habitants. L’habitatge, una construcció tradicional empordanesa rehabilitada amb cura, compta amb uns 200 metres quadrats distribuïts en dues plantes i un jardí privat que s’integra de manera natural amb l’interior.
L’estètica de la casa respira Mediterrani pels quatre costats. El blanc domina les estances, des de les parets fins als mobles d’obra. Tot està pensat per transmetre calma, amb materials nobles com la fusta i teixits naturals que donen un aire de calidesa a casa seva. Però la joia de casa seva és una xemeneia d’obra que actua com a punt de trobada.
La connexió amb l’exterior és un altre dels grans atractius d’aquesta propietat. Els grans finestrals permeten que la llum natural inundi cada racó, alhora que ofereixen vistes privilegiades de l’entorn rural, el poble i les muntanyes. A més, hi ha un espai veritablement especial en aquesta casa: l’estudi de gravació. Un racó dissenyat per a la creativitat, en què Sergio Dalma treballa en les seves noves cançons envoltat de la seva col·lecció de vinils i llibres.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”