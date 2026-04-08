Rosalía corona la millor tapa de la gastronomia espanyola: "Ni s'ho ha pensat"
La cantant de Sant Esteve Sesrovires puntua tapes a TikTok i el resultat no deixa indiferent
Rosalía ho té clar: no pot resistir-se a unes bones tapes. Després de passar per Madrid amb el Lux Tour, Rosalía ha compartit a xarxes una de les seves grans passions: menjar bé. L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha puntuat de l'1 al 9 alguns plats típics amb un rànquing que ha obert el debat. Spoiler: té favorit indiscutible.
Per a Rosalía, la reina de les tapes és la truita de patates. Durant el vídeo, deixa el número 1 en blanc fins que apareix. Quan surt, no dissimula. De sobte, cara de satisfacció i decisió instantània. I directa al top 1. "Ha vist la truita i ni s'ho ha pensat", diu un usuari. "Té bon gust", respon un altre. La cantant ja havia confessat públicament que no pot resistir-se a una bona truita i que la seva preferida la fan en un bar de Barcelona anomenat El Pollo.
Els millors plats
Al top 5 Rosalía hi situa els xurros amb xocolata, les croquetes, la truita de gambetes i la paella. Per darrere, la galta de porc, el gaspatxo, les patates braves i el pop a la gallega. "Crec que li posaria a tot un 10, li agrada tot", comenta una usuària. La cantant gaudeix pràcticament de tot, però amb el pop fa una cara que no enganya ningú. S'ho pensa massa i el gest dubitatiu que fa amb la mà deixa clar que no és una de les tapes que habitualment es demana. Troba empatia entre els seguidors: "Rosalía és de les meves, odio el pop", diu usuari.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires triomfa ja suma més d'un milió de reproduccions amb aquest vídeo, que mostra la seva cara més espontània. La seva simpatia i proximitat l'acosta encara més a un públic a qui ja ha conquistat amb el seu popular Lux Tour, que passarà la setmana que ve per Barcelona. Entre el carisma i la naturalitat, els fans ho tenen clar: “Crec que no sap ni que és famosa”.
