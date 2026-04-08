Toni Elías confessa a 'Supervivientes' què és el que més troba a faltar: "Estic constantment pensant què menjaré quan surti d'aquí i amb qui"
L'expilot de MotoGP afronta la cinquena setmana dins del programa de Telecinco, salvat de la nominació
El menjar i la família. Són dues de les coses que més troba a faltar l'expilot manresà de MotoGP Toni Elías, que actualment es troba concursant a 'Supervivientes 2026'. L'exesportista, que en la darrera gala es va salvar de l'expulsió contra Gabriela Guillén, relata que el seu pensament recurrent és "la gana" i que constantment es troba "pensant què menjaré quan surti d'aquí i amb qui".
Elías ho té clar: el primer que faci en sortir del concurs serà comprar una espatlla de pernil. Després, menjarà "uns callos". Tot això acompanyat de la gent que estima. "Penso en tots: els meus fills, la meva família, el meu pare, la meva mare..." diu. I assegura que un cop torni a casa vol donar a cadascú d'ells "el seu moment" per separat i "reconnectar amb el passat".
Elías, que fa unes setmanes va expressar la seva voluntat d'abandonar el programa, ja no es troba dins del grup de nominats. Entre els concursants que poden abandonar l'illa el pròxim dijous hi ha Claudia Chacón, Maica Benedicto i Teresa Seco.
