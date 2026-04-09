"Per ben poc": Aleix Espargaró s'estavella a Sepang i gairebé acaba amb la seva carrera
Estava treballant, pilotant, amb la intensitat de sempre, amb l'única intensitat que serveix per millorar les motos que Honda posa a les seves mans, però Aleix Espargaró va patir, dimarts passat, un greu accident a Sepang (Malàisia), que per ben poc posa punt final a la seva brillant carrera esportiva.
Emilio Pérez de Rozas
El pilot català Aleix Espargaró, de 36 anys, és absolutament incansable. El gran dels germans Espargaró (Pol continua al Mundial com a comentarista a DAZN i, ara, també mànager de Daniel Holgado, una de les grans promeses del motociclisme espanyol) va patir, dimarts passat, un greu accident, que, per mil·límetres, no va suposar el final de la seva carrera esportiva i una complicació extrema per continuar amb la seva vida com a pilot provador d'Honda MotoGP i ciclista molt més que aficionat.
"Dimarts, durant el test a Sepang", va explicar anit el mateix Aleix al seu Instagram després, pel que sembla, de debatre amb Honda si podia o no informar del contratemps, "vaig patir un accident molt greu. Com a resultat, vaig tenir diverses contusions i quatre vèrtebres fracturades, tot i que per ben poc, i afortunadament, no van afectar la medul·la espinal".
Gràcies a tothom
"Després de passar diversos dies a l'Hospital CU Aurelius, on m'han atès de meravella, ja puc volar cap a casa amb Laura (la seva esposa), que va venir a rescatar-me des de l'altra punta del món, una altra vegada, i ja n'he perdut el compte", continua explicant Espargaró.
El pilot, nascut a Granollers, però resident des de fa molts anys a Andorra, on té diversos negocis, ha comentat que, ara, consultarà amb els metges que el porten a l'Hospital Quirón Dexeus "per avaluar si necessito o no entrar a quiròfan".
"Gràcies a tot el meu equip d'Honda per cuidar-me aquests dies. Disculpeu l'ensurt, tornaré!", acaba assegurant Espargaró en el seu anunci a Instagram.
El paper d'Espargaró a l'equip Honda de proves, on va aterrar després de deixar la seva brillant activitat a l'equip Aprilia, sent el primer que va fer créixer la fàbrica de Noale (Itàlia), ha estat fonamental perquè la RC213V d'aquest any comenci a ser una moto competitiva i ofereixi als seus pilots la possibilitat de lluitar pel top-10 a cada gran premi.
Ampli programa
A Sepang (Malàisia), Aleix estava complint amb l'ampli programa de desenvolupament que la fàbrica alada s'ha imposat per tornar a estar entre els millors. Mentre Espargaró millorava la moto d'aquest any, el japonès Takaaki Nakagami ha començat a provar la moto, totalment diferent, de l'any que ve, la innovadora RC214V, amb motor de 850cc i pneumàtics Pirelli.
La greu lesió d'Espargaró suposarà una dificultat més per a Honda i la seva progressió tant amb la moto actual com amb el projecte de l'any que ve. El calendari oficial de test d'aquesta temporada inclou proves a Jerez (27 d'abril, després del GP d'Espanya); a Barcelona (18 de maig, després del GP de Catalunya), totes dues amb les motos actuals i pneumàtics Michelin. Després, a Brno (22 de juny) i Spielberg (Àustria, 21 de setembre), ja seran amb motos de 2027 i pneumàtics Pirelli.
Com es pot apreciar a la imatge que el mateix Aleix Espargaró ha publicat al seu Instagram, el pilot mata el temps llegint El Recluso, de Freida McFadden, l'encapçalament del qual és "els pitjors culpables no són sempre entre reixes".
