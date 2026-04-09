Carlos Alcaraz, com Rafa Nadal: així és el seu nou i luxós catamarà personalitzat de 10 milions d'euros
El tennista murcià segueix l'estela del mallorquí i encarrega un exclusiu Sunreef ULTIMA 88, un espectacular vaixell de luxe pensat per al descans i la màxima privacitat.
Duna Márquez
Carlos Alcaraz ja també juga a la lliga del luxe al mar. El número u del món ha encarregat un Sunreef ULTIMA 88 totalment personalitzat, un catamarà valorat en al voltant de 10 milions d'euros amb el qual fa un pas que a Mallorca recorda inevitablement Rafa Nadal, un altre apassionat de la navegació i propietari des de fa anys d'un espectacular vaixell signat per la mateixa marca.
Perquè sí, ara hi ha un nou vincle entre els dos grans referents del tenis espanyol: tots dos tenen un catamarà de luxe de Sunreef Yachts. Nadal va ser un dels rostres més coneguts a apostar per aquest tipus d'embarcacions prèmium. I ara Alcaraz segueix un camí molt semblant amb un model encara més futurista, tecnològic i exclusiu.
Un caprici de 10 milions
El vaixell triat per Carlos Alcaraz és el Sunreef ULTIMA 88, una de les grans joies de la drassana de luxe. L'embarcació encara està en construcció, però ja se'n coneixen alguns dels grans atractius: disseny d'avantguarda, amplis espais oberts, configuració híbrida per a una navegació silenciosa i una proposta pensada per combinar prestacions, comoditat i privacitat.
No és un vaixell qualsevol. Es tracta d'un catamarà de grans dimensions, modern i amb una imatge molt diferent de la del iot clàssic. Les seves línies són més esportives, més netes i més pròximes a aquesta estètica futurista que cada vegada guanya més terreny en el mercat nàutic d'alta gamma.
Així serà per dins
L'embarcació d'Alcaraz comptarà amb quatre cabines per a convidats i una gran suite principal a la coberta principal, concebuda com una zona privada per al propietari. Llum natural, amplitud, confort i acabats d'alt nivell marquen un interior que busca convertir-se en un refugi enmig del mar.
A això s'hi suma una potent zona d'oci amb Ocean Lounge a la part posterior, accés directe a l'aigua, plataforma hidràulica, terrasses laterals desplegables i espai per gaudir de motos d'aigua i altres activitats nàutiques. El flybridge, una de les grans estrelles del vaixell, està pensat per prendre el sol, menjar a l'aire lliure o simplement desconnectar.
En altres paraules: un autèntic hotel de luxe flotant.
El mirall de Rafa Nadal
A Mallorca, aquest moviment remet de manera automàtica a Rafa Nadal. El tenista de Manacor va rebre el 2020 el 'Great White', un impressionant 80 Sunreef Power que es va convertir ràpidament en un dels vaixells més comentats vinculats a una figura de l'esport.
El catamarà de Nadal, d'uns 24 metres i valorat en uns 5,5 milions d'euros, va ser dissenyat també a mida i pensat per navegar amb família i amics amb totes les comoditats. Entre els grans reclams destaquen els seus enormes espais exteriors, el flybridge, el garatge per a moto d'aigua i una suite del propietari amb balcó privat.
La imatge de Nadal lligat al mar encaixa, a més, amb el seu perfil més personal. El seu vincle amb Mallorca, amb la costa i amb la navegació ha estat sempre molt visible, i el seu vaixell es va convertir fa temps en un d'aquests luxes que defineixen millor la seva faceta fora de les pistes.
Alcaraz segueix el camí
La comparació entre tots dos és inevitable. Carlos Alcaraz, com Rafa Nadal, ha apostat per un catamarà de luxe personalitzat. Tots dos han confiat en la mateixa drassana i tots dos han triat embarcacions pensades no només per navegar, sinó per descansar, escapar del focus mediàtic i gaudir del mar en un entorn totalment privat.
Això sí, hi ha diferències. Mentre Nadal va optar per un gran catamarà a motor molt enfocat al creuer de luxe, Alcaraz ha posat el focus en un model més nou, més radical en el disseny i amb una tecnologia més avançada, inclosa la propulsió híbrida.
Luxe, tenis i mar
L'encàrrec d'aquest vaixell arriba, a més, en un moment dolç per al murcià. El seu 2026 està sent brillant i el seu nom no para de créixer tant dins com fora de les pistes. A aquest èxit esportiu ara hi suma una imatge d'exclusivitat que l'acosta encara més a aquesta dimensió de gran estrella global que durant anys ha representat Rafa Nadal.
Amb aquest nou catamarà, Alcaraz no només presumeix de luxe. També reforça una idea molt clara: el mar continua sent un dels grans refugis dels tenistes espanyols. I en això, com en tantes altres coses, el murcià torna a aparèixer seguint les petjades de Rafa Nadal.
