Niubó explica que ha estat operada d'un càncer en una glàndula situada entre els pulmons i el cor
La consellera assegura que es troba "recuperada"
María Belmez (ACN)
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que la malaltia de què va ser operada al febrer era un càncer de tim, que és una glàndula situada entre els pulmons i el cor, segons ha explicat a SER Catalunya. Aquest dimarts es va reincorporar al capdavant de la conselleria després de dos mesos de baixa i ha assegurat que es troba "recuperada". Ha detallat que per Nadal va començar a tenir problemes de visió i li van acabar diagnosticant una malaltia anomenada miastènia gravis, que genera fatiga muscular, i que pot estar vinculada a aquest tipus de càncer. Finalment, li van confirmar el diagnòstic i va ser intervinguda. Niubó ha dit que no ho havia explicat abans perquè volia "protegir" la seva família davant d'una operació "complexa".
La consellera ha explicat que va passar un Nadal "complicat" perquè els problemes de visió anaven a més. Un dels primers moments en què ho va notar va ser a l'ofrena a la tomba de Francesc Macià, on va notar que no podia enfocar amb un ull. Posteriorment, li va venir molta sensibilitat a la llum i més problemes d'enfocament. "D'un dia per l'altre et costa mirar un full", ha relatat.
En un primer moment va deixar passar els dies per veure si millorava, però finalment, després de Nadal, va acudir a urgències on li van acabar diagnosticant miastènia gravis, que era el que li estava provocant els problemes de visió i, finalment, el càncer. Ara, ha rebut l'alta i ha assegurat que es troba "en totes les condicions" per exercir les seves funcions.
