Revelació personal
La presentadora Toñi Moreno se sincera: "Vaig ser la primera homòfoba amb mi mateixa"
La presentadora es va sincerar a ‘Ex. La vida después’ amb Ana Milán sobre el seu procés d’acceptació, la por amb què va viure durant anys i el moment exacte en què es va deixar d’amagar.
Carlos Merenciano
Toñi Moreno va deixar una de les confessions més íntimes del seu pas per ‘Ex. La vida después’, el programa de Cuatro conduït per Ana Milán. La presentadora va parlar sense embuts de la seva sexualitat, del pes que va arrossegar durant anys i de l’instant en què tot va canviar per a ella, un punt d’inflexió que situa en una entrevista a Laura Pausini a ‘Viva la vida’. Allà, segons va recordar, la cantant italiana li va llançar una pregunta directa que la va descol·locar completament i va acabar marcant un abans i un després en la seva vida.
Moreno va relatar així aquell moment: "Volia tapar el sol amb un dit, recordo d’una banda com el món em va començar a donar voltes i vaig mirar el públic esperant que jo digués que sí i ho vaig fer, així em vaig treure 20 anys de sobre, era que ja no havia de dissimular davant de ningú". Després, va resumir la importància d’aquell episodi amb una altra frase encara més contundent sobre Laura Pausini: "Li dec la vida".
L’entrevista va anar més enllà d’aquella anècdota i va deixar una reflexió molt més profunda sobre com havia viscut fins aleshores. Toñi Moreno va explicar: "No feia petons al carrer, la meva principal enemiga he estat jo". Aquesta frase va condensar una part important de la seva conversa amb Ana Milán, en què va admetre que durant molt de temps va portar una vida marcada per l’autocensura, tot i que en privat feia el que volia i estava amb qui volia. Mirant enrere, també va confessar què li diria avui a aquella Toñi que encara no s’atrevia a fer el pas: "No serà per a tant".
La presentadora també va ser especialment dura amb ella mateixa en recordar com va viure la seva orientació sexual durant anys: "He trigat moltíssim, he sortit amb molts nois, no volia ser lesbiana. He tingut una educació molt catòlica, m’ha costat molt arribar a estimar-me. Vaig ser la primera homòfoba amb mi mateixa, és la realitat. M’he negat molt perquè creia que era pecat". Amb aquestes paraules, Toñi Moreno va posar nom al conflicte intern que va arrossegar durant molt de temps i que va vincular directament a l’educació religiosa amb què va créixer.
Aquest procés, segons va explicar, no va acabar de canviar de debò fins que va ser mare. A l’entrevista va explicar: "Vull que la meva filla visqui en la veritat i la llibertat", una idea que va connectar amb una altra reflexió sobre la necessitat que els qui tenen visibilitat pública parlin del tema amb naturalitat. La periodista va defensar que les persones conegudes també ho han de fer per totes aquelles nenes que puguin estar passant pel mateix que ella va viure durant anys.
