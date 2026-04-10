C. Tangana es converteix en pare: primera foto del nadó al costat de la seva dona
Rocío Aguirre i el cantant anuncien el naixement del seu primer fill a les seves xarxes socials
Clara Dalmau Merencio
Fa només cinc mesos que el cantant C. Tangana i la seva parella Rocío Aguirre anunciaven que serien pares.
Aguirre, fotògrafa xilena, i l'artista, també conegut com "El Madrileño" o "Pucho", es van conèixer el 2019 en un bar de Madrid, quan ella estudiava fotografia de moda i publicitat.
Poc després van començar una relació que va superar la pandèmia del coronavirus, durant la qual van viure junts a Mèxic, fins a arribar al dia d'avui.
Pares primerencs
Aquest dijous, dia 9, a la nit, la fotògrafa va anunciar el naixement del seu primer fill a través de les seves xarxes socials. En una primera imatge, publicada al seu compte d'Instagram, es pot veure com tots dos posen amb el nen al llit de l'hospital. A la segona, Aguirre mostra en primer pla el nadó estirat en un llit, acompanyant aquest carrusel amb el peu de foto: "La meva família".
Les reaccions no s'han fet esperar, donant-los l'enhorabona cantants com Nathy Peluso o Álvaro Díaz, i actors i actrius com Arón Piper i Hiba Abouk.
Retorn als escenaris
Sembla que aquest serà un bon any per a Antón Álvarez, nom real de C. Tangana, ja que tornarà als escenaris juntament amb el seu grup de hip-hop Agorazein.
"El Madrileño" començarà amb un concert el pròxim 15 de novembre al Movistar Arena de Madrid juntament amb la resta de la seva banda, formada per Sticky M.A., Jerv. AGZ, Fabianni i I-Ace.
Per a aquesta única data, es van exhaurir en 5 minuts les 15.000 entrades posades a la venda l'endemà de l'anunci de retorn als escenaris de la banda.
Commemoració del desè aniversari
Tot i que el grup de hip-hop es va començar a escoltar l'any 2008, aquest any volen commemorar el seu desè aniversari.
C. Tangana és un dels artistes espanyols més influents del panorama musical, destacat per barrejar ritmes urbans amb influències flamenques.
"Pucho" es va donar a conèixer amb cançons com 'Tú me dejaste de querer', 'Demasiadas mujeres', 'Mala mujer' o 'Llorando en la limo'.
