VÍDEO| De la denúncia pel racisme al vídeo de la guarderia: els dies més intensos de Lamine Yamal
L’extrem del Barça ha passat en pocs dies d’assenyalar uns càntics racistes a l’RCDE Stadium a protagonitzar un vídeo de la guarderia que ha corregut per les xarxes
Aquesta setmana Lamine Yamal, el jove del Barça va haver de denunciar públicament uns càntics islamòfobs durant l’amistós entre Espanya i Egipte a l’RCDE Stadium; de l’altra, les xarxes van rescatar la seva versió més tendra amb un vídeo de quan anava a la guarderia.
El cas més greu va arribar a Cornellà. Durant el partit, una part de la grada va entonar el càntic “el que no boti és musulmà”, va xiular l’himne d’Egipte i va embrutar l’ambient d’un amistós de seleccions. Lamine Yamal, que és musulmà i era sobre la gespa quan van començar els crits, va respondre després a Instagram amb un missatge contundent: va dir que tot plegat era “una falta de respecte intolerable” i va avisar que convertir una religió en burla en un estadi deixa en evidència “persones ignorants i racistes”. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i, dies després, la FIFA va anunciar un expedient disciplinari a la RFEF pels incidents recollits a l’acta arbitral.
El partit que va encendre la reacció de Lamine
El més rellevant del cas és que Lamine no va parlar només com a estrella del Barça, sinó com a afectat directe per un ambient que va travessar la frontera del futbol. En el seu missatge va remarcar que els crits no anaven personalment contra ell, però que això no els feia menys intolerables. També va separar una part de l’afició de l’altra: va agrair el suport dels qui havien anat a animar i va recordar que el futbol és per gaudir-ne, no per humiliar ningú pel que és o pel que creu. Aquesta resposta, madura i directa, va acabar convertint-se en una de les imatges públiques més potents dels últims dies al voltant del jugador.
El vídeo de la guarderia que ha enterbolit la tensió
I llavors va aparèixer l’altra història. Un excompany de classe va difondre un vídeo inèdit de Lamine Yamal quan era molt petit, encara a la guarderia, en una escena domèstica i divertida que ha corregut per xarxes com una peça de pura tendresa. El contrast és enorme: del futbolista que planta cara al racisme en un estadi al nen que encara no sabia que acabaria sent una de les grans cares del Barça. Segons les imatges que han transcendit, el clip el mostra de ben petit compartint un moment quotidià amb altres nens, i la peça s’ha viralitzat precisament per això, perquè rebaixa el personatge fins a tornar-lo nen una altra vegada.
