Joel Ubieto, el tiktoker madridista que analitza partits de futbol, treballa com a dentista a l'Anoia
El creador de cotingut s'ha popularitzat a TikTok i Instagram pels vídeos on comenta les jugades del Barça i del Madrid
"Més madridista que Tomás Roncero i amb més 'flow' que una rematada de Vinícius". Així es defineix l'streamer i tiktoker Joel Ubieto a la seva pàgina web, on també comparteix que és autor del llibre Así se vive un clásico i co-fundador de la marca esportiva MVP Project. El creador de contingut, que acumula més d'1,7 milions de seguidors a TikTok (@ubietoo16) gràcies a les seves anàlisis futbolístiques, també exerceix com a odontòleg a l'Anoia.
La seva carrera professional com a dentista va començar el 2015. Fa cinc anys que treballa en una clínica de Vilanova del Camí, i quatre que va començar a dedicar-se a la creació de contingut per a les xarxes socials. Les xifres del seu primer vídeo a TikTok es van disparar en qüestió d'hores, aconseguit més d'un milió de visualitzacions amb un comentari de la SuperCopa d'Espanya del 2022.
Des de llavors, s'ha popularitzat pels vídeos que penja on analitza jugades del Madrid, equip del qual es considera un fidel aficionat, però també del Barça. Tot i que també fa contingut sobre decisions arbitrals polèmiques, la lliga anglesa i altres temes que giren entorn del futbol que estan a l'ordre del dia. Malgrat voler parlar de tot, el seu temps és limitat. I és que en els darrers anys ha compaginat la seva feina de dentista amb la gestió de les xarxes socials.
Abandonar alguna de les dues professions, per a ell, no és una opció. En una recent entrevista amb Canal Taronja Anoia, el tiktoker assegura guanyar-se molt bé la vida com a odontòleg i, en un món on "el tema de les xarxes és molt volàtil", n'és conscient que "tard o d'hora no em funcionaran".
Actualment, Ubieto té una comunitat de més de 660 mil seguidors a Instagram, 400 mil a YouTube, 100 a Twitch i és a punt d'arribar als dos milions a TikTok.
