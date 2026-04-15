Katy Perry, investigada a Austràlia com a sospitosa d’agressió sexual
El representant de la cantant californiana nega categòricament els fets i assegura que són “mentides perilloses i imprudents”
EFE
La cantant nord-americana Katy Perry està sent investigada a Austràlia després que l’actriu Ruby Rose l’acusés d’agressió sexual, segons va declarar aquest dimecres la policia local a l’AFP. Rose assegura que Perry la va agredir sexualment en una discoteca de Melbourne fa 20 anys, uns fets negats categòricament pel representant de la cantant, que afirma que es tracta de “mentides perilloses i imprudents”.
Rose va explicar aquest dilluns al seu compte de Threads que, quan tenia poc més de 20 anys (ara en té 40), la cantant la va veure descansant a la falda de la seva millor amiga.
Perry, actual parella de l’ex primer ministre canadenc Justin Trudeau, “es va ajupir, es va baixar la roba interior i em va refregar la seva vagina a la cara fins que vaig obrir els ulls de cop i vaig vomitar a raig sobre ella”, va explicar l’actriu, coneguda pels seus treballs en sèries com Orange Is the New Black o Batwoman.
“Després vaig vomitar sobre ella, vaig explicar la història públicament, però la vaig convertir en una ‘anècdota divertida de borratxera’ perquè no sabia com gestionar-ho d’una altra manera”, va afegir l’actriu, que va reconèixer que posteriorment Perry la va ajudar a obtenir el seu visat nord-americà.
Perry ho nega
En un comunicat enviat a la revista Variety, el representant de Perry va rebutjar les acusacions i va assegurar que Rose “té un historial ben documentat de fer greus acusacions públiques a les xarxes socials contra diverses persones, acusacions que han estat negades reiteradament pels implicats”.
Dimarts, Rose va afirmar haver formalitzat la denúncia davant la policia. Assegura que, per aquest motiu, no pot donar més detalls públicament sobre el cas.
