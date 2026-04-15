Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Escaladors de MontserratOrdenança de patinetsMedicaments més venutsRosalíaYolanda RamosConcurs de Relats BreusPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Katy Perry, investigada a Austràlia com a sospitosa d’agressió sexual

El representant de la cantant californiana nega categòricament els fets i assegura que són “mentides perilloses i imprudents”

Katy Perry actuant al Palau Sant Jordi

Katy Perry actuant al Palau Sant Jordi / Jordi Borràs

EFE

La cantant nord-americana Katy Perry està sent investigada a Austràlia després que l’actriu Ruby Rose l’acusés d’agressió sexual, segons va declarar aquest dimecres la policia local a l’AFP. Rose assegura que Perry la va agredir sexualment en una discoteca de Melbourne fa 20 anys, uns fets negats categòricament pel representant de la cantant, que afirma que es tracta de “mentides perilloses i imprudents”.

Rose va explicar aquest dilluns al seu compte de Threads que, quan tenia poc més de 20 anys (ara en té 40), la cantant la va veure descansant a la falda de la seva millor amiga.

Perry, actual parella de l’ex primer ministre canadenc Justin Trudeau, “es va ajupir, es va baixar la roba interior i em va refregar la seva vagina a la cara fins que vaig obrir els ulls de cop i vaig vomitar a raig sobre ella”, va explicar l’actriu, coneguda pels seus treballs en sèries com Orange Is the New Black o Batwoman.

“Després vaig vomitar sobre ella, vaig explicar la història públicament, però la vaig convertir en una ‘anècdota divertida de borratxera’ perquè no sabia com gestionar-ho d’una altra manera”, va afegir l’actriu, que va reconèixer que posteriorment Perry la va ajudar a obtenir el seu visat nord-americà.

Perry ho nega

En un comunicat enviat a la revista Variety, el representant de Perry va rebutjar les acusacions i va assegurar que Rose “té un historial ben documentat de fer greus acusacions públiques a les xarxes socials contra diverses persones, acusacions que han estat negades reiteradament pels implicats”.

Notícies relacionades

Dimarts, Rose va afirmar haver formalitzat la denúncia davant la policia. Assegura que, per aquest motiu, no pot donar més detalls públicament sobre el cas.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  2. Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
  3. Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
  4. Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
  5. Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
  6. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  7. Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
  8. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»

Katy Perry, investigada a Austràlia com a sospitosa d’agressió sexual

Katy Perry, investigada a Austràlia com a sospitosa d’agressió sexual

El cuiner de Llívia David Gil crea els pastissets del Tour

El cuiner de Llívia David Gil crea els pastissets del Tour

Una nova edició de Conductàlia mostra als joves els riscos del mòbil o l'alcohol al volant

Una nova edició de Conductàlia mostra als joves els riscos del mòbil o l'alcohol al volant

Les treballadores de l'escola bressol de Sant Joan de Vilatorrada es mobilitzen contra l'empitjorament de les condicions laborals

Les treballadores de l'escola bressol de Sant Joan de Vilatorrada es mobilitzen contra l'empitjorament de les condicions laborals

La ‘startup’ americana d'identitat digital Ditto s'instal·la a Barcelona per a créixer a Europa

La ‘startup’ americana d'identitat digital Ditto s'instal·la a Barcelona per a créixer a Europa

Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa

Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa

‘Terminator’, el tirotejat al barri de Diagonal Mar de Barcelona, és membre del clan Skaljar i pròfug de la justícia montenegrina

‘Terminator’, el tirotejat al barri de Diagonal Mar de Barcelona, és membre del clan Skaljar i pròfug de la justícia montenegrina

Trump insta el papa Lleó XIV a tenir en compte que l'Iran "ha matat almenys 42.000 manifestants innocents"

