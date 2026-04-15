El perfil secret de Jordi Roca: dels fogons a fer de DJ a Tailàndia sota l'àlies de 'JordiStone'
El reconegut xef català va fer un set durant el festival Songkran en el qual va punxar cançons com 'Berghain' de Rosalía
Ricardo Castelló
Ets a Bangkok, assisteixes a un festival del Songkran i el DJ acaba sent el cuiner català Jordi Roca. Sembla un escenari inversemblant, però és anècdota. Concretament, la d'un jove espanyol que es trobava entre el públic assistent i va enregistrar el moment en què el xef va protagonitzar un set on va punxar cançons com 'Berghain' de Rosalía.
El mateix Roca també va publicar el moment a les seves xarxes socials, sorprenent seguidors d’arreu. I és que aquesta escena inesperada encaixa amb una de les seves facetes menys conegudes: la música.
En els darrers mesos, Roca s’ha endinsat de ple en el món dels DJ, adoptant el nom artístic de “JordiStone”. Aquest sobrenom és un joc de paraules amb el seu cognom, ja que “stone” significa “roca” en anglès. El cuiner va revelar en una entrevista a “La Vanguardia” com s’hi va animar: “Un company, també cuiner però molt vinculat a la música, em va presentar un professor de DJ de l’escola EUMES a Girona. Jo no sabia ni que existien aquest tipus de cursos, però m’hi vaig llençar”.
Quan ho va comentar al seu entorn més proper, no s’ho acabaven de creure. “Crec que molts pensaven que era una de les meves bromes, però no. M’agrada de veritat. I crec que ho han acollit molt bé”, va assegurar.
El que va començar com una manera de desconnectar de la seva intensa vida professional ha evolucionat fins a convertir-se en una poderosa via d’expressió artística. Roca diu que el seu perfil artístic té el mateix ADN que ha definit tota la seva trajectòria: curiositat, risc, sensibilitat i un desig constant de trencar motlles.
