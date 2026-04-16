Carles Puyol serà ponent en un congrés sobre "masculinitat, homes confusos, buits i desconnectats del seu propòsit"
El govern de Jalisco i els ajuntaments van retirar el seu suport econòmic a l’esdeveniment després de la condemna de més de 140 organitzacions feministes, que descriuen l’acte com un "retrocediment"
El Periódico
Fearless "és un camí per recuperar el cor de l’home" i va sorgir "a partir de l’atac a la masculinitat i la necessitat d’homes virtuosos". Així defineix l’organització com va sorgir Fearless Congress 2026, un congrés del 17 al 19 d’abril a Guadalajara, Mèxic, que duen a terme organitzacions religioses i grups conservadors mexicans i que comptarà amb l’exjugador del FC Barcelona, Carles Puyol, que farà una xerrada titulada "La meva història: lluita, propòsit i victòria".
Segons els organitzadors d’aquest congrés de tres dies, aquest és "una crida a recuperar la teva veritable identitat, aixecar-te amb valentia i viure amb propòsit", amb ponents com Jordan Peterson, psicòleg, filòsof i pensador especialista en masculinitat, Álvaro Quesada, Isabel Rojas Estapé, Sarab Rey i amb l’exfutbolista Kaká pendent de confirmació. El congrés apel·la al que denominen "una crisi silenciosa, homes confusos, buits i desconnectats del seu propòsit".
Congrés polèmic
Presentat Puyol com "el capità que va portar Espanya cap a la victòria més gran de la seva història", la ponència del català està prevista per a aquest dissabte en un congrés esquitxat per la polèmica. El govern estatal i els ajuntaments de Zapopan i Guadalajara, que en un principi donaven suport econòmic a l’esdeveniment, se’n van desvincular després que més de 140 organitzacions feministes denunciessin en un comunicat conjunt que "aquest congrés no representa un avenç en la discussió sobre masculinitats. Representa un retrocés".
El Comitè de l’Amèrica Llatina i el Carib per a la Defensa dels Drets de la Dona (CLADEM) va condemnar la celebració d’aquest congrés en un context marcat pels recurrents feminicidis a Jalisco. "És inacceptable que es destinin recursos públics a espais que reprodueixen discursos de la machosfera", va expressar l’organisme a través d’un comunicat.
"El govern de Jalisco informa que no està involucrat en l’organització ni en el patrocini de l’esdeveniment Fearless Congress 2026. Es tracta d’un esdeveniment de caràcter privat, anunciat com un Congrés de Masculinitat que es farà del 17 al 19 d’abril d’aquest any al Santuari dels Màrtirs Mexicans, al municipi de Guadalajara", va informar finalment el govern de Jalisco.
