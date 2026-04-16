Físic similar
Dolores Leis, l'agricultora gallega idèntica a Trump: "La diferència és que ell és mala persona, està matant gent"
La dona, de 72 anys i d'un poble de menys de 500 habitants, prefereix que el rumor estès del seu parentiu amb el líder nord-americà quedi en una anècdota
Des de fa vuit anys, la gallega Dolores Leis, de 72 anys i veïna de la localitat de Nantón -un poble corunyès d'uns 500 habitants- ha saltat a la fama pel seu gran semblant amb el polític més famós del món: Donald Trump.
Va ser la periodista Paula Vásquez, de la 'Voz de Galicia', qui va trobar el semblant raonable de la pagesa. Vásquez es trobava el 2018 a la zona on viu i treballa al camp Leis, recollint informació sobre les precipitacions caigudes en les últimes setmanes i les conseqüències que aquestes havien tingut sobre les collites. Quan ja se n'anava, va fer una fotografia i la va publicar al seu compte d'Instagram.
"Està matant gent"
"No és cert. Em sembla malament perquè està matant gent i a més està pujant molt tot", s'ha desmarcat aquesta agricultora gallega al programa de La Sexta 'Más vale tarde'. També la seva família ha sortit en la seva defensa per dir que "la diferència és que és una mala persona i la meva mare és molt bona".
"Quan surt Trump, els seus nets diuen on és l'àvia", explicava la seva filla. Dolores, amb molt de sentit de l'humor, reconeix que "d'alguna cosa cal riure".
"Van ser les meves filles les que em van explicar que la foto corria per aquí. Jo crec que és pel color dels cabells perquè en una altra cosa no tenim semblança", fa broma Dolores Leis, després de ser conscient de com de famosa s'havia fet.
La imatge de Leis ha saltat a la fama nacional i internacional. I fins i tot ha fet el salt a l'altra banda de l'Atlàntic: mitjans de comunicació com el diari La República de Perú o la revista nord-americana Newsweek han tractat el tema de la doble de Trump. També la televisió nord-americana en espanyol Univisión ha informat del seu gran semblant amb el president nord-americà.
"Bessons separats"
"Un és un líder mundial i seu a la Casa Blanca, l'altra viu en una llar humil a l'Espanya rural, però són tan semblants com si fossin bessons separats en néixer", així comença l'article que la revista 'Newsweek' ha dedicat a Dolores Leis, la gallega que s'assembla a Donald Trump i que s'ha convertit en l'últim fenomen viral nascut a Galícia després de la publicació a les xarxes socials en què se la veu posant en una finca de Nantón.
