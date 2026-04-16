Activitat física
Paddy Noarbe, dona de Marcos Llorente, revela la seva rutina d’entrenament: "Entrenar poc, però entrenar bé"
La influencer comparteix com ha convertit l’eficiència en l’eix de la seva filosofia fitness
Mariona Carol
Patricia Noarbe, coneguda com a Paddy, ha consolidat una comunitat fidel a xarxes socials gràcies a un estil de vida que combina exercici, benestar mental i hàbits saludables.
Més enllà de ser la parella del futbolista de l’Atlètic de Madrid Marcos Llorente, l'influencer ha construït la seva pròpia identitat a les xarxes, on mostra rutines funcionals, disciplina i una visió realista de l’entrenament.
Una rutina basada en l’eficiència
Paddy ha adoptat disciplines com el Hyrox, un entrenament que barreja cursa amb exercicis de força i resistència. El seu enfocament s’allunya de les sessions interminables de gimnàs i aposta per entrenaments curts, eficaços i adaptats a un ritme de vida exigent.
En la seva última publicació, l'influencer va sorprendre en revelar que només dedica tres hores setmanals a l’exercici, però amb una concentració absoluta: "Els entrenaments més efectius de la meva vida. Fa un any que entreno només 3 hores per setmana, però amb eficàcia i concentració absoluta, i com a resultat em sento forta, àgil i poderosa. EFFICIENCY IS INTELLIGENT LAZINESS (L’eficiència és mandra intel·ligent)", va afirmar.
Un estil de vida compartit amb Marcos Llorente
La parella, que es va casar el 2023 a Mallorca després de més d’una dècada junts, ha fet dels hàbits saludables un pilar comú.
Tots dos promouen rutines equilibrades que integren exercici, alimentació conscient i benestar emocional. La recent arribada d’Amor, la seva primera filla, ha afegit una nova dimensió a la seva organització diària, reforçant la importància de la planificació i l’eficiència.
Inspiració per a una nova manera d’entrenar
El missatge de Paddy "entrenar poc, però entrenar bé" connecta amb una tendència creixent en el món del fitness: prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat.
El seu enfocament demostra que és possible assolir un estat físic òptim sense dedicar hores interminables a l’esport, sempre que hi hagi disciplina, intenció i una estructura clara.
La seva publicació s’ha convertit en un exemple per a qui busca integrar l’exercici en una vida real, amb feina, família i responsabilitats, sense renunciar al benestar personal.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous