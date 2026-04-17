Messi projecta construir tres cases per als seus fills a Castelldefels
L’Ajuntament de Castelldefels aprova un projecte d’urbanització al barri de Bellamar, on també es troba la mansió de l’argentí, per dotar tres parcel·les de la condició de solar edificable
Alba Giraldo
El futbolista Leo Messi projecta construir tres habitatges a nom dels seus fills en una de les zones més exclusives de Castelldefels. L’ajuntament del municipi del Baix Llobregat va aprovar a principis d’aquest any un projecte d’urbanització, al qual ha tingut accés El Periódico, de diversos carrers de la zona de muntanya del barri de Bellamar, on es troben diverses residències de futbolistes, entre elles la mansió de l’excapità del Barça, “per dotar de condició de solar edificable les tres parcel·les que en resultin”. Els tres fills de l’argentí, Thiago, de 13 anys, Mateo, d’11, i Ciro, de 8, consten com a promotors d’aquest projecte (també l’Ajuntament de Castelldefels en el seu paper d’administrador local), amb un pressupost total de més de 600.000 euros, que assumirien els interessats.
El pla d’obres, elaborat per un equip d’arquitectes liderats per Jordi Grané (Torres Grané Arquitectes), preveu dividir una parcel·la preexistent, d’uns 8.000 metres quadrats i amb 216 metres quadrats de superfície construïda (dividits en un habitatge, un magatzem i un aparcament), en tres de diferents perquè passin a ser “solars edificables”. D’aquesta manera, l’astre argentí projecta la construcció posterior de tres habitatges a les parcel·les resultants —que, en estar el projecte a nom dels seus fills, presumiblement serien per a ells—.
Tot i que es desconeixen els terminis de construcció del projecte, tal com es confirma en un altre punt de l’escrit, les obres d’urbanització hauran d’estar acabades i acceptades per l’Ajuntament “abans de l’autorització de la primera ocupació dels tres habitatges, els quals estan vinculats a aquestes obres d’urbanització”.
Nou sòl d’ús públic
A més d’allargar un tram d’un dels carrers del barri exclusiu per donar accés als tres solars, el projecte també actualitzarà les infraestructures d’aigua, llum, clavegueram i telecomunicacions de la zona “per permetre la nova connexió a dos habitatges més dels previstos”, redissenyarà el carrer d’accés i preservarà el caràcter natural de l’espai.
Alhora, tal com consta en l’escrit, l’ajuntament, governat per l’alcalde Manuel Reyes (PP), rebrà terrenys cedits de la parcel·la principal “gratuïtament” per a ús de sòl públic. En concret, s’habilitarà una zona verda “naturalitzada” amb la plantació d’arbres de paisatge “mediterrani, com oliveres, garrofers i ametllers”, amb un sistema de reg automàtic. Tanmateix, en aquest espai “no hi haurà mobiliari urbà”, com bancs o papereres.
Amb “ganes” de tornar
Messi encara és el propietari d’una gran residència al barri exclusiu de Bellamar, amb un camp de futbol privat, un parc infantil, una piscina climatitzada, un gimnàs i una pista de pàdel, entre altres luxes, a pocs metres d’on es trobaran els tres nous solars. Es tracta d’una finca que va adquirir el 2009 i que supera els 10.000 metres quadrats, un espai que el jugador va anar ampliant amb el temps mitjançant la compra de parcel·les adjacents. De fet, el 2017, el futbolista va comprar la casa annexa d’un “veí sorollós” per poder viure amb tranquil·litat amb la seva família. També té un altre habitatge a la Cerdanya.
Tot i que Messi va deixar el FC Barcelona el 2021 per jugar al PSG i, posteriorment, a l’Inter de Miami, on la família resideix actualment, el futbolista va decidir no desprendre’s de la seva casa de Castelldefels. En una entrevista del novembre passat amb el diari Sport, Messi va revelar les seves ganes de tornar a viure a Barcelona. “Tinc moltes ganes d’anar cap allà, trobem molt a faltar Barcelona, els nens contínuament, i la meva dona, parlem de coses de Barcelona, la idea de tornar a viure-hi. Tenim la nostra casa, tot, així que és el que desitgem”, va confirmar.
Les ganes de Messi de tornar a Catalunya també s’han fet evidents aquest dijous, quan l’exjugador del FC Barcelona ha fet oficial en un comunicat que és el nou propietari del club català UE Cornellà, l’estadi del qual limita amb el RCDE Stadium i que milita a la Tercera RFEF.
A pocs metres de la seva mansió, a la mateixa urbanització, es troben les residències d’altres futbolistes, com Philippe Coutinho, Luis Suárez, i l’exjugador de bàsquet Marc Gasol. També viuen o han viscut anteriorment a Castelldefels Robert Lewandowski, Ter Stegen, Neymar, Rivaldo, Ronaldinho i Luis Enrique.
