Billboard reconeix Rosalía com la “Dona de l’Any”
EFE
La cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía rebrà el premi a la “Dona de l’Any” en la cerimònia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebrarà dijous a Miami, segons han anunciat Telemundo i Billboard.
Rosalía rebrà el guardó per ser “una de les veus més influents de la seva generació” i perquè “ha desafiat els límits de la música en espanyol fusionant tradició i avantguarda amb una visió artística innovadora”, segons els organitzadors.
Billboard destaca que el seu últim àlbum, LUX, va debutar al número 1 en diverses llistes i al número 4 del Billboard 200, sent la seva primera entrada al top 10 general. “El seu darrer àlbum reafirma el seu estatus com a força cultural, generant conversa global i consolidant la seva reputació com a líder creativa i visionària”, afirmen.
La cantant, de 33 anys, acumula també set números 1 a Latin Airplay i múltiples èxits a les llistes globals. Més enllà de la música, els organitzadors destaquen la seva influència en la moda, l’art visual i la direcció creativa. “Reconèixer-la com a Dona de l’Any és celebrar la seva excel·lència artística i el seu impacte cultural”, conclouen.
Amb aquest premi, s’uneix a artistes com Lola Índigo, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Becky G o Ivy Queen. L’acte serà presentat per Chiquis i es podrà veure dijous a Telemundo.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut