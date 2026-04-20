Billboard reconeix Rosalía com la “Dona de l’Any”

Rosalía durant el Lux Tour / CC0

EFE

La cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía rebrà el premi a la “Dona de l’Any” en la cerimònia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebrarà dijous a Miami, segons han anunciat Telemundo i Billboard.

Rosalía rebrà el guardó per ser “una de les veus més influents de la seva generació” i perquè “ha desafiat els límits de la música en espanyol fusionant tradició i avantguarda amb una visió artística innovadora”, segons els organitzadors.

Billboard destaca que el seu últim àlbum, LUX, va debutar al número 1 en diverses llistes i al número 4 del Billboard 200, sent la seva primera entrada al top 10 general. “El seu darrer àlbum reafirma el seu estatus com a força cultural, generant conversa global i consolidant la seva reputació com a líder creativa i visionària”, afirmen.

La cantant, de 33 anys, acumula també set números 1 a Latin Airplay i múltiples èxits a les llistes globals. Més enllà de la música, els organitzadors destaquen la seva influència en la moda, l’art visual i la direcció creativa. “Reconèixer-la com a Dona de l’Any és celebrar la seva excel·lència artística i el seu impacte cultural”, conclouen.

Amb aquest premi, s’uneix a artistes com Lola Índigo, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Becky G o Ivy Queen. L’acte serà presentat per Chiquis i es podrà veure dijous a Telemundo.

