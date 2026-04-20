Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Famosos

Shakira sobre l’ús del mòbil dels seus fills: "Els vaig prohibir YouTube directament, la veritat no és a les xarxes socials"

La cantant colombiana va revelar que els seus fills no tenen telèfon mòbil i accés a Internet molt limitat en el nou programa de Henar Álvarez a La 1

Shakira a 'Al cielo con ella'

Shakira a 'Al cielo con ella' / LA 1

Regió7

Barcelona

'Al cielo con ella', el nou late show en prime time de La 1 presentat per Henar Álvarez va arrencar liderant en audiències, per tot el que val. No era per a menys, ja que en la seva estrena va comptar amb Shakira en la seva esperada primera gran entrevista a Espanya en què va abordar diversos aspectes íntims de la seva vida, els seus fills i la seva mediàtica ruptura amb Gerard Piqué.

L’ús i en molts casos abús de dispositius electrònics per part dels nens és un tema que preocupa tots els pares. També a l’artista colombiana, com va explicar a Henar en l’entrevista, gravada a Mèxic després d’un dels seus multitudinaris concerts.

Els fills de Shakira i Piqué, Milan i Sasha, tenen 13 i 11 anys respectivament. "Ells jo crec que ja tenen la suficient intel·ligència i maduresa i també experiència per no buscar on no cal buscar", va explicar la cantant en ser preguntada per les coses que poden arribar a trobar els seus fills si es posen a buscar què es diu dels seus pares.

No tenen mòbil

Va revelar Shakira que els seus fills encara "no tenen telèfon". "Tenen un iPad, però molt controlat, els el dono un dissabte al matí, una hora, així. És a dir, no tenen massa accés a internet".

A més, tenen restringides plataformes com YouTube. "Ja els vaig prohibir YouTube directament, que espero que aviat això, per exemple, als Estats Units prenguin determinacions com les que estan prenent a Austràlia o a Anglaterra. Recentment, a Espanya també, em sembla molt bé", va explicar.

Tot i que a Espanya no està prohibit l’accés a Youtube i altres xarxes socials a menors de 16 anys com passa a Austràlia, hi ha diverses mesures per impedir l’accés de menors als continguts més nocius mitjançant verificació d’edat i control parental. A més, està prevista l’aprovació el pròxim mes de maig del projecte de llei que prohibirà als menors de 16 anys cedir la seva imatge a les xarxes socials i limitarà l’ús de la intel·ligència artificial (IA) amb finalitats comercials.

"La veritat no és a les xarxes socials"

L’artista internacional va explicar igualment que els seus fills "també ho van entenent així, saben que cal buscar la felicitat en les coses simples. Saben que no s’han de deixar enganyar per tot el que es diu".

"Saben que la veritat no és a les xarxes socials. Que tampoc cal anar buscant el seu nom, ni el meu, ni el del seu pare, perquè, ¿per a què?", va afegir.

Notícies relacionades

Tampoc ella es busca a si mateixa, va respondre a Henar, revelant que sí que diu al seu equip que li enviïn les coses boniques que li fan arribar. "Tot el bonic m’ho envien, llavors jo m’omplo d’aquesta energia. Jo no m’assabento de res, però de res és de res".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
