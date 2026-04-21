Així és el barri de Barcelona on viu Marc Giró

El presentador resideix en un dels districtes més cars de la capital catalana

Barri de l'Eixample, Barcelona / Sandra Román

Marc Giró s’ha convertit en un personatge icònic de la televisió i, d’ell, com de tants altres famosos, es podria pensar que viu completament aïllat de la ciutat en alguna urbanització plena de cases de luxe. Però la veritat és que, tot i que és un dels barris més demanats i exclusius pel seu alt preu, el català manté una vida tranquil·la al cor de Barcelona.

Per molt que el barri sigui cèntric, l’atractiu que té no és només la seva localització, ja que en aquesta zona també es concentra una gran activitat cultural, amb una àmplia oferta d’oci.

Es tracta del districte de l’Eixample, on el presentador de 'Late Xou' i del pròxim programa 'Cara al show' viu juntament amb la seva parella (també periodista), Santi Villas.

Es tracta d’un dels sectors més coneguts i valorats de Barcelona, on es combina la història, l’arquitectura, la vida urbana i una àmplia oferta gastronòmica.

Al seu torn, sempre és present als rànquings de les zones amb els preus de l’habitatge més alts de la ciutat: el preu per metre quadrat és de 6.363 euros, segons dades d’Idealista del febrer del 2026. A més, el passeig de Gràcia, que es troba al mateix Eixample, és un dels carrers més cars d’Espanya.

El periodista català Marc Giró va néixer a Barcelona i es va donar a conèixer per col·laborar en múltiples programes de televisió i alguns de ràdio. Un dels seus últims grans projectes va ser 'Late Xou', un programa d’humor en què va exercir de presentador entrevistant personalitats del panorama nacional.

Ara, molts esperen l’estrena del seu nou format, anomenat 'Cara al show', que arribarà el pròxim mes.

L’Eixample és conegut per alguns dels seus edificis modernistes, que aporten un gran valor visual i cultural. Entre aquests, destaquen la Casa Batlló o la Casa Milà, dues grans obres del reconegut arquitecte Antoni Gaudí. Aquests punts culturals també eleven el valor del barri i reforcen la seva exclusivitat.

Així mateix, compta amb una ubicació privilegiada, ja que es troba al centre de Barcelona i està molt ben connectat a través dels diferents mitjans de transport amb qualsevol punt de la ciutat.

Tot i ser un barri cèntric, els veïns hi troben una vida tranquil·la, sense una sensació de bullici. L’estructura del barri en quadrícula, dissenyada per l’urbanista Ildefons Cerdà, a més de ser un símbol de modernitat i urbanisme, facilita la mobilitat i afavoreix la sensació de ser en una zona poc gentrificada.

Viure a l’Eixample suposa per a Marc Giró i per als seus veïns conviure amb la història, l’art i la cultura i, alhora, gaudir d’un ambient actiu i dinàmic.

Per tant, a més de ser un dels districtes més cars, també és un dels més complets.

