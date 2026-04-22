L’esmorzar que el presentador David Broncano (41 anys) repeteix cada dia: una truita de tres ous, gall dindi i iogurt amb fruita
El presentador de La Revuelta combina disciplina, esport i una alimentació senzilla però estratègica per mantenir la seva energia diària
Mariona Carol
A hores d’ara, parlar de David Broncano és gairebé com referir-se a algú proper. La seva presència diària a La Revuelta de TVE l’ha convertit en una cara habitual a les llars espanyoles, on el seu humor i espontaneïtat han conquerit l’audiència.
Tanmateix, darrere d’aquest to desenfadat hi ha una versió molt més estructurada i disciplinada del presentador. El conductor, apassionat de l’esport, troba espai en la seva atapeïda agenda per mantenir-se en forma. Entre les seves aficions destaca el tenis, fins al punt d’haver intercanviat cops amb Rafa Nadal, complint així un dels seus somnis. Aquest gest revela una constant en la seva vida: la recerca d’un estil saludable sempre que la feina li ho permet.
Un dia que comença d’hora i amb un ritual innegociable
Tot i que La Revuelta es grava a la tarda, Broncano manté horaris estables. «Em desperto a les 8:30 del matí», explicava recentment, una hora que li permet aprofitar el matí abans d’entrar en mode gravació. I en aquest primer tram del dia hi ha un hàbit que mai falla: l’esmorzar.
No segueix modes ni tendències virals. La seva elecció és simple, eficaç i repetida cada dia: una truita de tres ous, gall dindi i iogurt amb fruita.
Així ho va explicar en una entrevista per a Detective Murciano, on va detallar que aquesta combinació li aporta proteïnes de qualitat, greixos saludables i una bona dosi de vitamines i fibra. Un esmorzar pensat per mantenir l’energia estable i evitar pics de glucosa, clau per a algú que necessita rendir tant físicament com mentalment.
La base d’un estil de vida que sosté el seu èxit
Broncano s’ha consolidat com un dels comunicadors més influents del panorama televisiu actual, però el seu èxit no es basa només en el talent. També en una rutina sòlida que equilibra feina, esport i alimentació. No segueix una dieta estricta, però sí una lògica clara: mantenir una base saludable que li permeti arribar amb energia a cada gravació.
En un entorn televisiu marcat per ritmes frenètics, la seva disciplina diària demostra que la naturalitat que transmet a la pantalla conviu amb una vida ordenada. I potser és precisament aquesta combinació la que el manté tan proper, autèntic i constant per al públic.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals