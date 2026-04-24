El misteriós viatge d’Aitana i Plex a Eivissa: jet de 14.000 euros i parada en una clínica privada de l’illa
L’avió va passar una nit a l’aeroport i la parella va tornar a Madrid l’endemà
Marisol Plaza Sánchez
El focus mediàtic torna a situar-se sobre Aitana i Plex després d’una informació difosa al programa 'El tiempo justo', en què s’han revelat nous detalls sobre un viatge llampec de la parella a Eivissa enmig de rumors sobre la seva relació.
Segons va explicar el paparazzi Sergio Garrido al programa, tots dos van ser vistos arribant a l’illa en un jet privat, un trajecte el cost del qual rondaria els 14.000 euros. Tanmateix, el que més va cridar l’atenció no va ser el luxe del desplaçament, sinó la rapidesa i discreció del viatge. "Només arribar a Eivissa, van anar a una clínica privada i l’endemà van tornar a Madrid", va assegurar Garrido al programa.
El fotògraf també va destacar un detall poc habitual en aquest tipus de vols: "Van arribar a Eivissa a les sis. Em va cridar l’atenció perquè l’avió els deixa i se’n va, però en aquest cas l’avió es va quedar a dormir a l’aeroport. A primera hora del matí van tornar a agafar el mateix avió".
La visita a la clínica privada
La visita a aquesta clínica privada ha generat encara més especulació, especialment perquè el viatge es va produir en un context de rumors que apuntaven que la relació entre tots dos podria no estar travessant el seu millor moment. Tanmateix, Aitana va desmentir aquesta informació fa uns dies a través del seu perfil d’X. Plex també va confirmar que estaven en un bon moment. "Quan els periodistes s’inventen rumors que fan mal, cal desmentir-ho", va indicar a un mitjà de comunicació a peu de carrer.
Per ara, ni Aitana ni Plex han fet declaracions al respecte, cosa que manté l’interès sobre els motius reals d’aquest desplaçament exprés a Eivissa a un mes que la cantant comenci la seva gira 'Cuarto Azul World Tour'.
