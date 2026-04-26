Mor als 32 anys la ‘influencer’ Klaudia Zakrzewska després de ser atropellada per la cantant Gabrielle Carrington

La guanyadora de Factor X està acusada d’“assassinat, lesions corporals greus amb intenció, conducció perillosa i conducció sota els efectes de l’alcohol”

La influencer britànica Klaudia Zakrzewska ha mort als 32 anys, sis dies després de ser atropellada quan sortia d’una discoteca. La model i cantant Gabrielle Carrington, popular per haver guanyat Factor X, està acusada d’assassinat després d’haver-la envestit amb el cotxe i gairebé duplicar la taxa d’alcohol permesa al volant.

La inspectora en cap Alison Foxwell ha anunciat la mort de Zakrzewska. “Volem expressar el nostre més sentit condol a la família i als amics de Klaudia davant aquesta tràgica notícia. Els nostres pensaments són també amb tots els afectats”, ha explicat. Dues persones més van resultar ferides en l’atropellament: un home de 59 anys “va patir lesions que li han canviat la vida”, mentre que una dona té una lesió al canell.

La cantant Carrington va comparèixer dimarts davant un tribunal de la zona i es troba en presó preventiva fins al 19 de maig, quan serà jutjada. Està acusada d’“assassinat, lesions corporals greus amb intenció, conducció perillosa i conducció sota els efectes de l’alcohol”. La policia ha demanat a la població que “no comparteixi imatges explícites per respecte als éssers estimats de Klaudia i als ferits”, malgrat ser un cas molt mediàtic.

Tot i que inicialment va ser acusada d’“intent d’assassinat”, arran de la mort de la víctima serà jutjada per “assassinat”. Les càmeres de seguretat van captar com la model entrava al cotxe després de sortir de festa i envestia Zakrzewska, que va ser “arrossegada cap endavant i projectada entre el vehicle i un portabicicletes metàl·lic”, segons el Manchester Evening News.

La seva mare ha recaptat 20.000 euros en una campanya de GoFundMe per cobrir les despeses sanitàries i, “si en algun moment les coses empitjoren”, poder destinar els fons addicionals “a les despeses del funeral i al suport continu a la família”.

