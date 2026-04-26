En pressó preventiva
Mor als 32 anys la ‘influencer’ Klaudia Zakrzewska després de ser atropellada per la cantant Gabrielle Carrington
La guanyadora de Factor X està acusada d’“assassinat, lesions corporals greus amb intenció, conducció perillosa i conducció sota els efectes de l’alcohol”
El Periódico
La influencer britànica Klaudia Zakrzewska ha mort als 32 anys, sis dies després de ser atropellada quan sortia d’una discoteca. La model i cantant Gabrielle Carrington, popular per haver guanyat Factor X, està acusada d’assassinat després d’haver-la envestit amb el cotxe i gairebé duplicar la taxa d’alcohol permesa al volant.
La inspectora en cap Alison Foxwell ha anunciat la mort de Zakrzewska. “Volem expressar el nostre més sentit condol a la família i als amics de Klaudia davant aquesta tràgica notícia. Els nostres pensaments són també amb tots els afectats”, ha explicat. Dues persones més van resultar ferides en l’atropellament: un home de 59 anys “va patir lesions que li han canviat la vida”, mentre que una dona té una lesió al canell.
La cantant Carrington va comparèixer dimarts davant un tribunal de la zona i es troba en presó preventiva fins al 19 de maig, quan serà jutjada. Està acusada d’“assassinat, lesions corporals greus amb intenció, conducció perillosa i conducció sota els efectes de l’alcohol”. La policia ha demanat a la població que “no comparteixi imatges explícites per respecte als éssers estimats de Klaudia i als ferits”, malgrat ser un cas molt mediàtic.
Tot i que inicialment va ser acusada d’“intent d’assassinat”, arran de la mort de la víctima serà jutjada per “assassinat”. Les càmeres de seguretat van captar com la model entrava al cotxe després de sortir de festa i envestia Zakrzewska, que va ser “arrossegada cap endavant i projectada entre el vehicle i un portabicicletes metàl·lic”, segons el Manchester Evening News.
La seva mare ha recaptat 20.000 euros en una campanya de GoFundMe per cobrir les despeses sanitàries i, “si en algun moment les coses empitjoren”, poder destinar els fons addicionals “a les despeses del funeral i al suport continu a la família”.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026