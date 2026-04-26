El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
Sean Hepburn Ferrer sosté a ‘Audrey íntima’ que els viatges de l’actriu de ‘Desayuno con diamantes’ amb l’Unicef, l’impacte emocional del que va veure, el còctel de vacunes i el desgast del seu sistema immune van sumar a la malaltia que va acabar amb la seva vida
Laura Estirado
Ara que Lily Collins es prepara per encarnar Audrey Hepburn en la intrahistòria de ‘Desayuno con diamantes’, el mite torna a enfundar-se el vestit negre, les perles i les ulleres de sol davant de Tiffany’s. Però Sean Hepburn Ferrer, fill gran de l’actriu i del també actor Mel Ferrer, fa 33 anys que intenta mirar més enllà d’aquesta postal perfecta. Audrey va morir el 20 de gener del 1993, als 63 anys, a la seva casa de Tolochenaz, a Suïssa, a causa d’un pseudomixoma peritoneal. Aquell dia, Elizabeth Taylor va dir: «Déu estarà content de tenir un àngel com Audrey amb Ell».
Ara, a ‘Audrey íntima. La biografía autorizada’ (Lunwerg), escrit amb Wendy Holden, Sean baixa a l’àngel del pedestal per ensenyar una dona real: ferida per l’abandonament, traïda en l’amor i consumida per una missió humanitària que, creu, va contribuir al final.
¿Han retratat bé la seva mare?
Absolutament. Crec que la majoria sí. Hi ha errors, sobretot en alguns llibres americans, amb una data malament que després tots repeteixen. Però en general no hi ha gran drama en la vida de la meva mare, no hi ha grans secrets ni esquelets a l’armari. Hi ha més de mil llibres escrits sobre ella: dels barrets a les portades de revista.
¿Per què escriure ara la biografia «autoritzada»?
Vaig començar aquest viatge fa 33 anys, després que morís. Vaig escriure unes 30 pàgines per als fills que esperava tenir algun dia, perquè sabessin com era la seva àvia. Allò va acabar convertint-se en ‘Un espíritu elegant’. Em vaig quedar tranquil, però el meu agent insistia: «¿I una cosa autoritzat? ¿La última palabra?". Vaig acceptar, però li vaig dir que no era objectiu i que necessitava un filtre. I va aparèixer Wendy Holden.
¿Què el va atraure del seu perfil?
Havia sigut periodista de guerra, i això va tenir sentit immediatament. La vida de la meva mare comença amb la segona guerra mundial i acaba amb els seus anys com a ambaixadora de l’Unicef, que ella anomenava la seva ‘segona i més important carrera’. Al mig hi ha Hollywood, que per a ella era aixecar-se, anar a maquillatge, saber-se el guió, tractar bé tothom i tornar a casa.
El seu objectiu amb la biografia és «tornar Audrey a la terra».
Sí. El seu llegat s’està tornant una llegenda, com aquest globus d’aniversari que s’escapa i puja al cel. Jo vaig voler portar-la a terra, donar-li arrels. Que la gent recordés que, tot i que va deixar un llegat increïble, era una dona veritable, amb una vida normal.
«Per a ella Hollywood era aixecar-se, anar a maquillatge, saber-se el guió, tractar bé tothom i tornar a casa»
La dona més elegant del segle XX va viure amb por de l’abandonament.
Va perdre el seu pare molt jove i això li va deixar un buit que va tenir ressonància tota la seva vida. Ella creia que si cada persona fa el millor per a l’altre, una relació pot seguir per sempre. El problema és quan tu fas el millor per a l’altre i l’altre fa el millor per a si mateix...
Al llibre parla de la infidelitat en el seu segon matrimoni, amb Andrea Dotti. ¿Va ser difícil explicar-ho?
Sí. La meva mare era molt reservada i jo sempre vaig voler protegir aquesta privacitat. Però vaig pensar: si una dona com Audrey Hepburn, que representa la bellesa, la tendresa, la fragilitat, pot patir aquest tipus de traïció, llavors ningú està fora de perill.
¿Què va ser el que més la va ferir?
La infidelitat va ser la gota que va fer vessar el vas. Però el que més dolor li va causar va ser que, a l’enfrontar-s’hi, Andrea es va treure el barret de marit i es va posar el de psiquiatre. Va començar a protegir-se darrere de la seva professió.
«Si una dona com Audrey Hepburn, que representa la bellesa, la tendresa, la fragilitat, pot patir aquest tipus de traïció, llavors ningú està fora de perill»
El seu pare, Mel Ferrer, va ser decisiu en la seva carrera, però també apareix com un home «difícil».
El meu pare va ser molt important. Era millor productor que actor, i va ajudar molt la meva mare a filtrar guions i equips. Però vivien junts i treballaven junts tot el dia. Un matrimoni de 15 anys així pot equivaler a un de 45. Ell també volia tenir èxit, i això va anar creant una erosió. De vegades ell semblava un núvol fosc abans de la pluja.
¿Això va pesar en la separació?
Sí, i també com això m’afectava a mi. Li va recordar al que ella havia viscut de nena amb l’abandonament del seu pare, i no va voler que jo passés pel mateix.
Després d’Andrea Dotti va arribar Robert Wolders, Rob, la seva última parella.
Robby va ser el tercer home de la seva vida. No es van casar, però van estar junts des de 1980 fins al final. Ell era holandès, havien crescut no gaire lluny l’un de l’altre, compartien coses petites de la infància. Després de dos matrimonis dolorosos, va trobar amb Rob una gran felicitat.
¿La seva mare era tan fràgil com semblava?
Tenia dos costats de la moneda. Era un puny d’acer en un guant de vellut. Aquesta fragilitat la va utilitzar en la seva vida i es va tornar importantíssima en el seu treball humanitari. Però també es va tornar en contra seu, perquè amplificava el dolor i l’angoixa de tota aquesta gent.
En cinc anys amb l’Unicef, el 80% dels seus viatges van anar a llocs amb guerra o conflicte: Vietnam, Somàlia, Sudan, Eritrea... ¿Va ser massa?
Sí. Ella va començar amb missions menys arriscades, però després va demanar anar als llocs més difícils, allà on no anava ningú, on no hi anaven altres celebritats o on els mitjans ja no miraven. Sentia que allà podia ser útil.
«Era un puny d’acer en un guant de vellut»
¿I això la va consumir?
Jo crec que sí. Era molt fort espiritualment, però físicament era una dona molt prima, sense gaires reserves. I no era només el cansament físic. Era el que veia. El dolor profund també afecta el sistema immunològic. La van inflar de vacunes per anar a tots els països del món, els canvis al seu microbiota, tot això... No puc dir: va ser això, però sí que crec que va ser un conjunt de coses.
Somàlia va ser el principi del final.
Sí. Ella va tornar de Somàlia i em va dir: ‘He estat a l’infern, Sean’. Allà va veure nens apagant-se com la flama d’una espelma. No puc assegurar-ho, però aquest era un càncer relacionat amb la microbiota, que avui sabem que és clau per al sistema immunològic. No era un càncer que crea un tumor sinó una malaltia que fonia els teixits de l’intestí. Jim Grant, el director de l’Unicef que havia fitxat la meva mare, va morir del mateix tipus de càncer dos anys després.
«Era molt fort espiritualment, però físicament era una dona molt prima, sense gaires reserves»
¿El molesta que el mite sofisticat i lluminós hagi eclipsat la dona real?
No. El mite és el reflex del que ella tenia al cap. Ella va crear el seu propi llegat. Si veus fotos d’ella amb 16 anys, és una noia holandesa no gaire interessant, amb una dent una mica entremaliat. I va crear tot això amb el cap, i en una època on s’emportaven les dones amb moltes corbes.
¿Què sorprendrà més el lector: descobrir que Audrey no era una santa o que era fins i tot millor persona del que semblava?
Que era una persona veritable. No era una santa. Era una dona que va crear aquesta màgia malgrat tenir una vida normal, prenent decisions simples i netes. Va treballar quan calia treballar, no va córrer darrere de més diners del que necessitava i va viure una vida senzilla.
