Últim adeu
L’emotiu comiat de l’actriu Nadia Farès: les paraules de les seves filles en el funeral i l’adeu del món del cine
La intèrpret, coneguda per ‘Els rius de color porpra’, va morir als 57 anys després d’estar en coma per un accident en una piscina. El seu funeral s’ha fet a l’església de Saint-Jean-de-Montmartre
Laura Estirado
L’emblemàtica església de Saint-Jean-de-Montmartre, situada al barri parisenc de Montmartre, va acollir l’últim adeu a Nadia Farès, finada als 57 anys després d’estar en coma per un accident en una piscina. Va ser un comiat marcat pel dolor, la discreció i la presència de nombrosos rostres coneguts del cine francès, que van voler acompanyar la família en un moment especialment dur.
A primera fila de la cerimònia hi va haver les seves dues filles, Shana iCylia, visiblement afectades per la pèrdua de la seva mare. Durant la cerimònia, totes dues van prendre la paraula per dedicar-li un missatge carregat d’emoció. La Shana va confessar, amb la veu trencada, que tenia «el cor trencat», mentre Cylia va recordar l’actriu com la seva mare i també com la seva millor amiga, unes paraules que van commoure tots els presents.
Commoció a França
La mort de Nadia Farès va causar una profunda commoció a França, on la intèrpret era molt recordada pel seu treball en el cine i la televisió. El seu rostre va quedar lligat a títols com ‘Los rius de color púrpura’, ‘Marseille’ o ‘Navarro’, a més d’una carrera desenvolupada principalment entre França i Estats Units.
La cerimònia va reunir familiars, amics i companys de professió. Entre els assistents hi havia Claude Lelouch, Josiane Balasko, Guillaume Canet, Gad Elmaleh, Samuel LeBihan, François Berléand, Elie Chouraqui i Laeticia Hallyday, entre altres rostres coneguts.
Homenatge col·lectiu
Un dels moments més emotius va arribar amb la intervenció de Claude Lelouch, que havia dirigit Nadia Farès al cine. El realitzador va demanar als assistents que es posessin dret per oferir una ovació a l’actriu, recordant que els artistes també mereixen ser acomiadats amb aplaudiments. L’Església sencera es va aixecar llavors en una ovació tancada que va transformar el silenci del funeral en un homenatge col·lectiu.
Amb flors blanques i envoltada dels seus, Nadia Farès va rebre així l’últim aplaudiment dels que van compartir amb ella vida, amistat i professió. Un adeu sobri i profundament emotiu per a una actriu que deixa una empremta inesborrable en el cine francès.
