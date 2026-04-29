"Violència masclista"
Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, denunciarà Vito Quiles per assetjament en una cafeteria
L’influencer ultra no hauria permès que sortís del local, segons denuncien. Així mateix, qualifiquen de "violència masclista" els insults que hauria proferit contra l’esposa del cap de l’Executiu i les seves acompanyants
Iván Gil
Begoña Gómez denunciarà l’agitador ultra Vito Quiles per assetjament. Segons fonts coneixedores, la suposada agressió a l’esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, s’hauria produït en un local privat. Concretament, en una cafeteria de Madrid.
Vito Quiles no hauria permès que sortís del local, segons denuncien. Així mateix, ho qualifiquen de "violència masclista" pels desqualificatius que hauria proferit contra l’esposa del cap de l’Executiu i les seves acompanyants.
L’influencer ultra ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials en què manifesta, per la seva banda: "Em trobo la dona de Pedro Sánchez i m’agredeixen quan li pregunto per la seva corrupció".
"L’odi que sembra Vito Quiles és finançat pel PP i els seus socis de Vox", han reaccionat des del PSOE a les seves xarxes socials. Després d’això, conclouen que "la violència i el masclisme tenen nom i cognoms".
Quiles ja va ser imputat per presumptes delictes contra la intimitat —per revelació de domicili— i assetjament comesos contra l’exministra socialista i actual presidenta de Red Eléctrica d’Espanya, Beatriz Corredor.
Causes obertes
Així mateix, se l’ha processat en una altra causa per injúries i calúmnies al secretari general de l’associació de consumidors Facua, Rubén Sánchez. La jutgessa va veure indicis suficients en els missatges i vídeos objecte de la investigació amb l’objectiu de "vexar, ofendre i vilipendiar".
El periodista Javier Ruiz també ha denunciat públicament aquesta setmana un nou episodi d’assetjament per part de Vito Quiles. El presentador de "Mañaneros 360" de TVE va compartir aquest dilluns 27 d’abril diverses imatges gravades des de l’interior de l’església de San Antón, a Madrid, on havia acudit per participar en un acte literari juntament amb el pare Ángel i Mensajeros de la Paz.
