Met Gala 2026: els 10 vestits més icònics dels ‘Oscars’ de la Moda
El sarau benèfic que se celebra cada primer dilluns de maig a Nova York s’ha convertit en el millor aquelarre de vips i en un autèntic carnaval ‘cool’
Zendaya, reina absoluta de la Met Gala, amb vuit ‘looks’ inoblidables: vota el teu favorit
Laura Estirado
LaGala Met va néixer el 1948 amb l’objectiu d’inaugurar l’exposició de moda anual de l’Institut del Vestit del Museu Metropolità d’Art i recaptar fons. Al principi només hi anaven les grans fortunes de l’alta societat de Manhattan, però ara la cita s’ha convertit en un dels esdeveniments més esperats de l’any per les ‘ celebrities’ (i de molts espectadors que la segueixen arreu del món).
Els anomenats ‘Oscars de la moda’ van agafar impuls el 1995, quan la cap sènior de la revista ‘Vogue’, Anna Wintour, va prendre el control de la festa i la va obrir a convidats de luxe del cine, la música... i, en els últims anys, a ‘influencers’.
El tema de l’exposició de cada any serveix de guia per als vestits de l’aquelarre més ‘cool’, sofisticat i, de vegades, extravagant que es pugui imaginar.
📌Aquest és un repàs d’alguns dels vestits que han fet furor en les últimes edicions de la gran nit de la moda.
El tema del 2015 era ‘Xina, a través del mirall’, i la diva de Barbados es va presentar amb un abric gegant de seda i guineu tenyit, fet a mà durant 20 mesos i amb un pes de 25 quilos a causa de les pedres brodades. A la Xina el groc simbolitza la bona sort i és el color reservat per als emperadors. El disseny de Rihanna era de la firma xinesa Guo Pei.
El 2019, Lady Gaga era una de les amfitriones de la nit i va aconseguir que el seu ‘outfit’ quedés per a la posteritat, ja que en realitat van ser quatre vestits en un, tipus ceba, que es va anar traient a tall d’estriptease’. Va arribar al Met amb un maxivestit fúcsia amb capa, mànigues de campana XL i extrafaldilla, obra de Brandon Maxwell. D’allà va passar al model també de faldilla immensa en color negre. I després, a un vestit de setí fúcsia estil llapis i tires espagueti. Va acabar la vetllada en un conjunt de roba interior: sostenidor, pantis i mitges negres transparents, molt de l’estil teatral i sensual que acostuma a gastar la diva pop.
La presència de la cantant sempre és una de les més extravagants en la cita al Met. El 2019 va enlluernar –mai millor dit– amb un vestit-làmpada compost per un minivestit de vidres del qual brollaven llums i cadenes per donar lloc a un canelobre elegant i impactant. La peça, que semblava sortida de la pel·lícula de Disney ‘La Bella i la Bèstia’, era obra de Moschino, i ja havia pujat a la passarel·la el 2016.
Beyoncé va escollir el 2015 un model daurat firmat per Givenchy amb transparències en tul i incrustacions multicolor de pedreria, col·locades de manera estratègica, de tal manera que tan sols cobrien les parts més íntimes de l’artista de ‘Renaissance’. El vestit va ser realitzat per encàrrec i confeccionat pel director creatiu de la marca Riccardo Tisci, per ser lluït únicament per ella.
Si a la Gala Met 2018 va formar la Santíssima Trinitat amb Lana del Rey i Alessandro Michele, l’any següent es va superar a si mateix, demostrant que és un tipus únic, entre el messiànic i un ídol de rock postmodern. El tema era el 'Camp' [la indumentària exagerada, luxosa, bigarrada o basada en tendències antigues], i Leto va portar un llarg vestit vermell amb grans muscleres. Tot amb aplicacions brillants i un bolso que era una rèplica del seu propi cap. Una bogeria gore de Gucci.
En l’edició 2016, el tema era ‘Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology’. Madonna va ser molt criticada per acudir amb un vestit negre d’encaix amb multitud de transparències que deixaven gairebé a l’aire el cul i els seus pits. El disseny era obra de Givenchy. «No, no estava nerviosa», va comentar la reina del pop, l’experiència de la qual a la Gala Met va començar el 1997.
El mateix Thierry Mugler va crear aquest estilisme ‘nude’ i ‘naked’ per a la silueta impossible de la ‘ socialité’ (el primer disseny que tornava a fer en 20 anys l’icònic modista dels 80). Més ajustat que un guant, aconseguia un efecte mullat ajudat d’una constel·lació de vidres que es repartien per tot el ‘look’ i que semblaven flotar al voltant del cos de l’empresària.
El 2006, l’exposició del Met estava dedicada als dissenyadors britànics. ‘Anglomania’, es deia. La primera vegada que la protagonista de ‘Sexe a Nova York’ acudia a la gran gala de la moda ho va fer amb un dels seus millors ‘looks’, i de la mà del dissenyador que el va crear, el desaparegut Alexander McQueen. Modista i actriu van pujar els 72 esglaons de l’escalinata del museu conjuntats. Ella, amb aquell icònic vestit de tul amb encaix que va lluir sota un tartà de quadres.
El cantant Harry Styles també era un dels amfitrions el 2019, i el seu vestuari va deixar el respectable estupefacte. Un ‘total look’ negre de Gucci compost per pantalons negres de tir alt, que semblaven portar faixí, camisa transparent amb regalims (deixant visibles tots els variats tatuatges dels seus braços i tors), botins de taló i arrecades de perles.
La ‘top’ i en aquell moment ‘àngel’ de Victoria’s Secret Karolina Kurkova serà recordada com una de les més ben vestides a la Gala Met del 2005, el tema central del qual estava dedicat a Chanel. La model va triar un disseny dels holandesos Viktor & Rolf que portava un immens ‘I love you’ brodat en vermell a la faldilla del vestit, emulant un mocador amb llàgrimes d’emoció per poder retre el tribut a un dels seus referents.
