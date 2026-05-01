A ‘La revuelta’
Jordi Évole acusa TVE de copiar laSexta i Broncano li torna el flist-flast: «Marc Giró treballava aquí»
A més, el presentador va promocionar el seu documental ‘Sidosa’ i la pròxima entrevista a Álvaro García Ortiz, exfiscal general de l’Estat
Kevin Rodríguez
Jordi Évole va acudir aquesta nit a ‘La revuelta’ i va ser el primer rostre d’Atresmedia a desembarcar en el format de David Broncano a TVE. Des del primer moment, Broncano i Évole van jugar amb aquest sucós moviment i a més es van intercanviar diversos flist-flast.
Tot just rebre el periodista, Broncano li va preguntar sense embuts si Atresmedia estava al corrent de la seva visita: «¿Has avisat?» ,ha preguntat. «Sí», va respondre Évole. «¿A qui?», va voler saber el ‘showman’ de TVE. «A José Antonio Antón, li vaig dir que volia venir i no ha posat cap problema».
«Potser és un dia en què les relacions comencin a normalitzar-se», va apuntar Broncano. «Jo les he tingut normalitzades sempre», va respondre Évole. «Però hi ha tensions», va insistir Broncano, que es va emportar un flist-flast del presentador de laSexta: «Si TVE està copiant tota la programació de La Sexta...», va dir el català.
No obstant, Broncano va tornar el cop recordant el fitxatge que Atresmedia va fer a principis d’any: «Al revés, s’han emportat ells Marc Giró. Marc Giró era aquí», va comentar. «Això ha sigut un encert», va reconèixer Jordi Évole, que va afegir que «això hauria de ser més normal que el que és. No hauria de ser notícia que jo sigui en un programa de ‘La revuelta’, però passa poc», va admetre.
A més, Évole va aprofitar per promocionar ‘Sidosa’, el documental sobre el VIH d’Eduardo Casanova i a més, també va aprofitar per parlar de l’entrevista que farà a l’exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz aquest diumenge.
