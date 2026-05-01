Mamarazzis
Manu Guix, Alaska i Juan del Val: la fidelitat ja no es porta
La normalització de les infidelitats en l’esfera pública contrasta amb l’escàndol que provocaven en èpoques anteriors
Lorena Vázquez
Hi ha quelcom profundament fascinant, i gairebé còmica: com hem passat d’amagar i xiuxiuejar les infidelitats, ofegades per la culpa i la por del què diran, a proclamar-les com si fossin una medalla de modernitat.
Aquest dimecres, a la portada de la revista ‘Diez minutos’, Alaska confessava una infidelitat en el seu currículum amorós. El titular ha corregut pels mitjans de comunicació, tot i que l’artista es refereix a un passat ja prescrit. No va ser a Mario Vaquerizo a qui va enganyar, sinó a la seva parella anterior, tot i així ens continua semblant un fet cridaner quan algú alça la mà per confessar que ha comès una infidelitat, però, en quin moment revelar una infidelitat va passar de generar rebuig a despertar certa admiració?
No ens posarem moralistes, el guió ha canviat i ens hi estem acostumant. La infidelitat, que abans s’amagava sota alfombres ben espesses, ara es verbalitza i aireja als quatre vents. Igual ens va bé que corri una mica l’aire, no?
Aquesta mateixa setmana, també el músic Manu Guix es llançava a parlar del tema, amb l’excusa que presenta un nou disc on parla obertament de les relacions liberals i el desig sexual. En una entrevista, assegurava que el sexe és poc menys que gimnàstica i que ell no exigia fidelitat a la seva parella. Vaja, que defensava que fer esquats fora de casa tenia zero transcendència.
I en aquesta nova narrativa, Nuria Roca i Juan del Val fa anys que marquen tendència, alhora que generen debat. Tots dos enarboren el terme de «parella oberta» i defensen públicament que la fidelitat no és el més important d’una relació. I és clar, no podem evitar pensar en la seva amiga Tamara Falcó, que va passar de «m’és igual que hagin sigut sis segons o un nanosegon en el metavers» a perdonar Iñigo Onieva en temps rècord. De l’ultimàtum viral a l’indult sentimental en portada i prime time. Tot molt segle XXI.
Mentrestant, en un univers paral·lel, la influencer Jessica Goicoechea i El Mago Pop han protagonitzat un altre concepte molt contemporani: l’«affaire». No han sigut parella, només amics amb dret a alguna cosa més. Una mica difús, però amb conseqüències. Primer, perquè ha transcendit als mitjans. Segon, perquè, tal com poden confirmar les Mamarazzis, aquest episodi podria haver complicat una possible reconciliació de Jessica amb el seu exnòvio, el jugador de Rugbi Manu Moreno. El susdit està molest per la relliscada de la que va ser la seva noia i ha mostrat molt interès a datar les trobades d’ella amb el mag català.
Hi va haver un temps en què una infidelitat podia arrasar vides senceres. Marta Chávarri, Isabel Preysler, Mar Flores… -Sempre dones, quina casualitat– es van convertir en símbols d’escàndol nacional i escarni públic i no van ser lapidades de miracle. En aquell temps, feliçment superat, per fi, la infidelitat era condemna i desprestigi. Abans t’assenyalaven, ara et conviden a explicar-ho en un pòdcast.
El que abans es castigava socialment, ara s’embolica en un discurs gairebé aspiracional, com si parlar de «codis propis» o de relacions obertes et col·loqués automàticament en una categoria superior i més evolucionada. El dubte és si de veritat hem avançat en alguna cosa o si, simplement, alguns personatges han trobat una manera més elegant per posar les banyes de tota la vida.
