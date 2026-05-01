Toni Elías, de Manresa, expulsat de ‘Supervivientes’
L’expilot manresà de MotoGP i campió del món de Moto2 ha abandonat el programa aquest dijous a decisió del públic, que no l'ha salvat
Carlos Merenciano
L’expilot manresà de MotoGP i campió del món de Moto2 Toni Elías ha estat expulsat aquest dijous del programa de Telecinco ‘Supervivientes’, posant punt final a la seva aventura al reality.
La votació feia diversos dies que estava oberta i, un cop salvat José Manuel Soto dimarts, l’expulsió va quedar en mans de Toni, Almudena i Alba. Tots tres van arribar a La Palapa defensant les seves ganes de continuar a Hondures, però els percentatges ja deixaven veure que un d’ells anava molt per darrere de la resta: 42,9%, 42,4% i 14,7%. Primer, Jorge Javier Vázquez va anunciar la salvació d’Almudena, que ho va celebrar. Després va repetir la mecànica amb els dos candidats restants i va confirmar que Alba Paul continuava una setmana més en l’aventura.
Això deixava automàticament Toni Elías fora del concurs. El pilot es va acomiadar dels seus companys amb un missatge serè i molt emotiu: “Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquesta estada. Som amics per sempre. He retrobat la persona que vaig perdre fa cinc anys, estic content i agraït”. La seva sortida no va ser especialment sorprenent, sobretot veient que el suport del públic es va concentrar gairebé del tot en els seus dos rivals.
El salt al món dels reality
Elías havia estat un dels fitxatges destacats de la nova temporada del concurs, tal com va anunciar ell mateix a través de les xarxes socials en un vídeo publicat al seu compte d’Instagram i també als perfils de Telecinco, Mediaset i Mediaset Infinity. En aquell clip, que va superar les 310.000 visualitzacions, explicava que la seva vida “sempre ha estat plena de reptes” i que participar al programa i intentar guanyar era un nou desafiament personal.També assegurava que la seva participació era molt important per a ell i que pensava “lluitar i donar-ho tot”.
Nascut el 1983, Toni Elías es va retirar del motociclisme el 2023 després de gairebé 23 anys de trajectòria professional. Al llarg de la seva carrera va competir a MotoGP, va ser campió del món de Moto2 l’any 2010 i també campió de MotoAmerica Superbikes. Tot i la retirada, va continuar vinculat al món del motor i el 2024 es va incorporar a Gresini Racing com a entrenador dels equips de Moto2 i MotoE.
