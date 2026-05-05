Així sona la primera cançó de l'influencer manresà Àlex Tous
El creador de contingut estrena "Lately", un tema que explora com un desamor pot ser una oportunitat per reafirmar-se i guanyar confiança en un mateix
L'influencer manresà Àlex Tous s'ha estrenat al món de la música. El creador de contingut bagenc va estrenar el passat 24 d'abril el tema Lately, una cançó que explora com una ruptura sentimental pot esdevenir el punt de partida d’un procés de creixement personal.
Lately ha estat escrita per Àlex Tous i Guifré Guiol, que també n’ha assumit la producció i la mescla. Combina hip-hop i rap i està disponible en totes les plataformes. El tema converteix un desamor en una oportunitat per reafirmar-se i mostrar confiança en si mateix. Tous es mostra desafiant, i majoritàriament en anglès, relata en primera persona, com un mal moment esdevé l’impuls per perseguir nous reptes vitals. L'influencer manresà hi incorpora només unes línies en català, en forma d’un àudio de WhatsApp d’una dona que el qualifica d’“immadur”.
El creador de contingut bagenc va rebre un allau de visualitzacions quan un dia el 2021 va explicar que té dues mares. Des de llavors, amb la seva espontaneitat, el fill de la presidenta del Club de Bàsquet Femení Manresa, Nina Pont, i de la consellera executiva de TOUS KAOS, Laura Tous, ha aconseguit sumar més de 167.000 seguidors a TikTok i 20.000 a Instagram.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès