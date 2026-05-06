Trist desenllaç
Qui era Seila Esencia, la jove cantant trobada morta que va treballar amb Marta Sánchez?
L'artista viguesa Seila Álvarez, coneguda com a Seila Esencia, va ser trobada sense vida a Vigo després d'estar desapareguda des del 20 d'abril
Carlos Merenciano
La música gallega plora la mort de Seila Álvarez, coneguda artísticament com a Seila Esencia. La cantant i compositora, de 39 anys, va ser trobada sense vida aquest dimarts a Vigo després d'estar desapareguda des del passat 20 d'abril. El seu cos va ser localitzat de matinada a la zona de la Senda Verde i, segons les primeres informacions policials, no presentava signes aparents de criminalitat, tot i que l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort.
Seila Esencia va assolir projecció nacional el 2015 gràcies a la seva participació a "Hit-La canción", el talent musical de La 1 presentat per Jaime Cantizano. En aquell format, compositors anònims presentaven els seus temes a artistes coneguts perquè aquests els interpretessin. Ella va arribar a la final i un dels seus grans moments va arribar de la mà de Marta Sánchez.
L'artista madrilenya va escollir la seva cançó "Duermes mientras yo escribo", que va acabar formant part del seu disc "21 dies". Totes dues van arribar a compartir escenari al programa, convertint aquella col·laboració en l'episodi més recordat de la trajectòria televisiva de Seila. Després de conèixer-se la seva mort, Marta Sánchez se'n va acomiadar públicament amb un missatge a les xarxes en què va assegurar sentir-se trencada per la notícia i va recordar l'empremta que va deixar en la seva història musical.
Més enllà del seu pas per la televisió, Seila Esencia estava vinculada a l'escena musical de Vigo i Galícia. Va formar part del grup Phantom Club, una banda de funk-rock, i va mantenir una carrera lligada a la composició i als directes en sales i circuits alternatius. També compatibilitzava la seva vocació artística amb la seva feina com a auxiliar d'infermeria.
La seva desaparició havia estat denunciada per la família i difosa per SOS Desaparecidos, que va desactivar l'alerta després de confirmar-se la troballa del cos. La investigació continua oberta a l'espera de l'informe forense, mentre companys, seguidors i artistes que la van conèixer han lamentat la pèrdua d'una creadora que va trobar en la música la seva principal forma d'expressió.
