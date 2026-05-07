Personalitat televisiva

La estrella de la televisió britànica Jake Hall mor als 35 anys després d’una festa que acaba en tragèdia a Mallorca

L’exconcursant del reality The Only Way Is Essex va ser trobat sense vida després d’un presumpte accident en una casa de vacances al poble de Santa Margalida. La Guardia Civil investiga els fets i, de moment, no s’han practicat detencions

Jake Hall va saltar a la fama amb el reality The Only Way Is Essex, al Regne Unit / INSTAGRAM

Laura Estirado

Barcelona

El món de la televisió britànica s’ha despertat commocionat per la mort de Jake Hall, exconcursant del reality The Only Way Is Essex, que ha mort als 35 anys a Mallorca després d’un presumpte incident tràgic ocorregut al poble de Santa Margalida, on gaudia d’unes vacances. La Guardia Civil investiga el que ha passat i, de moment, no s’han fet detencions.

Segons publiquen mitjans britànics, Jake Hall hauria patit greus lesions al cap després de, presumptament, colpejar-se contra una porta de vidre durant una festa en una casa llogada a la zona de Santa Margalida. La Guardia Civil manté oberta la investigació i la mort es tracta, de moment, com un possible accident. Diverses persones que es trobaven a la casa haurien estat interrogades, tot i que no hi ha hagut detencions.

Últim missatge

La notícia ha causat un gran impacte entre els seus seguidors, especialment pel darrer missatge que Jake Hall va compartir a les xarxes socials poques hores abans de morir. En aquest, l’exfigura televisiva reflexionava sobre la vida i la importància de quedar-se amb “les coses bones”, una publicació que ara molts fans han recuperat com una mena d’acomiadament involuntari.

Jake Hall es va fer famós el 2015 gràcies a The Only Way Is Essex, un dels realities més populars del Regne Unit. Després del seu pas per la televisió, va intentar consolidar-se en el món de la moda amb diverses marques pròpies. En l’àmbit personal, era pare de River, fruit de la seva relació amb la model i estrella televisiva Missé Beqiri.

La seva mort arriba després d’una vida marcada per episodis molt mediàtics. El 2016, Jake Hall ja va estar a punt de morir després de ser apunyalat durant una baralla en una discoteca de Marbella, un fet del qual es va recuperar després de diverses setmanes hospitalitzat.

La família televisiva de The Only Way Is Essex i nombrosos rostres coneguts han començat a acomiadar-se d’ell a les xarxes socials, amb missatges d’incredulitat i tristesa per una mort tan sobtada com dramàtica.

La estrella de la televisió britànica Jake Hall mor als 35 anys després d’una festa que acaba en tragèdia a Mallorca

Els hereus i pubilles de Vilanova del Camí reivindiquen el valor cultural i social del pubillatge

La mare del nadó maltractat a Barcelona va buscar a Google "la meva parella no tracta bé el meu fill"

L'ex del Manresa, Jerrick Harding, estrella a la Final Four de Badalona: obsessionat amb les vambes, no repeteix parells en dos partits seguits

L’Aemet alerta de temps inestable aquesta setmana: pluges i tempestes amb avís groc i taronja en aquestes zones d’Espanya avui

Passarel·les sobre el buit i aigües turqueses: la ruta a Catalunya que competeix amb el 'Caminito del Rey'

Vilanova del Camí reforça l’ajuda a famílies vulnerables amb un nou conveni amb Aigua de Rigat

El CE Manresa convoca l'Assemblea anual de finals de curs el 15 de juny

