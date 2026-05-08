Sucessos
Troben calcinat l’influencer Freddy Rodríguez ‘Rosado’: les autoritats no descarten un assassinat
El creador de contingut hondureny, de 34 anys, comptava amb una àmplia base de seguidors a les xarxes, on compartia continguts de ‘fitness’
Andrea Valenzuela García
El creador de contingut Freddy Rodríguez, conegut a les xarxes socials com a ‘Rosado’, va ser trobat sense vida en una carretera apartada del municipi de Danlí, a Hondures, el seu país natal. Segons informen mitjans locals com El Heraldo, les autoritats van localitzar el cos calcinat el passat 26 d’abril, però no s’havia pogut identificar fins ara.
Fets del succés
El cadàver va ser localitzat en una zona poc transitada d’un camí que connecta la comunitat d’El Tablón amb el llogaret de Las Ánimas, a l’est del país, després de diversos dies en què se n’havia denunciat la desaparició. Les autoritats es van desplaçar fins al lloc i el van trobar en unes condicions que van impedir una identificació immediata, ja que estava carbonitzat i en un estat avançat de descomposició, fet que evidenciava que havien passat alguns dies des del succés.
El cas es planteja com un acte intencionat, atès que durant l’aixecament del cadàver es van detectar indicis de violència per una possible agressió i signes clars d’haver estat cremat. Fins i tot el rostre era pràcticament irreconeixible i l’entorn natural havia quedat afectat per l’incendi, cosa que reforça la hipòtesi que el jove hauria estat assassinat i posteriorment incinerat en un intent d’ocultar el crim.
Després dels exhaustius exàmens de l’equip forense i de la verificació realitzada per familiars dies més tard, es va poder confirmar amb certesa la identitat de la víctima i el Ministeri Públic d’Hondures va confirmar que es tractava de Freddy Rodríguez, segons el mitjà hondureny El Heraldo.
Els responsables del cas continuen investigant i fent peritatges a la zona dels fets per tal d’aclarir què va passar i determinar possibles responsables.
Tiktoker de ‘fitness’ consolidat
El cas ha causat una gran commoció a la comunitat local i a les xarxes socials. Freddy Rodríguez, de 34 anys, s’havia consolidat com a tiktoker amb una àmplia base de seguidors i, a través de TikTok i Instagram, publicava contingut sobre entrenament físic.
Les seves publicacions compartien missatges inspiradors, intentant fomentar hàbits saludables, la motivació personal, el benestar i la disciplina a través de l’esport.
Els seguidors de Freddy Rodríguez, commocionats, han reaccionat amb missatges de suport per als seus éssers estimats.
