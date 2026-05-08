'Lux' de Rosalía ja té caganer: com és i on aconseguir-lo?
La segona figura nadalenca de la cantant de Sant Esteve Sesrovires ja s'ha posat a la venda
Falten set mesos per Nadal, però després del recent pas del Lux Tour de Rosalía per Catalunya, però per als fans de la cantant, les festes s’han avançat. L’empresa especialitzada en figures artesanals temàtiques Caganer.com acaba de presentar un caganer inspirat en l’aclamat àlbum de l’artista.
Els més col·leccionistes ja poden fer-se amb aquesta popular figura tradicional catalana, que promet aportar un toc trencador a qualsevol pessebre aquest 2026. El nou caganer de l'artista de Sant Esteve Sesrovires porta el mateix hàbit blanc que duu a la portada del disc. Aquesta mena d'hàbit, li cobreix el cap i li cau suaument sobre les espatlles. El seu tors queda embolcallat pel vestit, que simula alhora una espècie de camisa de força, que reforça la imatge entre mística i opressiva de la portada. La figura fins i tot recrea l'expressió facial de la fotografia que il·lustra l'exitós disc.
La figura nadalenca de Rosalía costa 25 euros i es pot comprar tant en les botigues físiques de l'empresa com en la seva pàgina web oficial.
La segona versió 'caganera' de Rosalía
La del disc Lux, no és la primera versió de Rosalía que fa Caganer.com. L'era Motomami ja va comptar amb una versió de la tradicional figura de l'artista, que va convertir-se en una de les més venudes del Nadal del 2019.
Caganer.com fa més de tres dècades que reprodueix una de les figures més típiques del pessebre a Catalunya en versió de famosos. Aquestes darreres festes de Nadal, l’empresa de Torroella de Montgrí va estrenar peces amb les cares de la cantant Aitana, així com parelles del còmic i l’animació com Mortadel·lo i Filemó, Rick and Morty, Zipi i Zape o Calamard i Patrici, de Bob Esponja.
